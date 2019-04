Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon komentti: Filmiklassikot ne lystikkäitä on

Suoratoistopalvelut ovat käteviä. Jos ei muista Avengers: Infinity Warin tapahtumia ennen kuin katsoo päätösosan Endgame, ne voi palauttaa mieleen - jos elokuva palveluista löytyy.

Science fictionia ja fantasiaa esimerkiksi Netflixissä on 200 nimikettä. Infinity Waria ei löydy. Pohjoismaisia elokuvia tässä suoratoistossa on 97 kappaletta. Klassikoita löytyy yhteensä 54. Luulisi, että niitä on tehty eniten?

”Klassikko” toki voi merkitä kaupalliselle toimijalle ja katsojalle eri asioita. Ikäklassikoita, pelkän tekovuoden määrittelemiä, on joukossa yksitoista. Moderneja, vuoden 1970 jälkeen tehtyjä merkkifilmejä laskin 21 kappaletta ja uudempia, viihteellisiä laatufilmejä 17.

Todellisia klassikkoelokuvia, joissa yhdistyvät taiteellinen laatu ja tekoajankohta vaikkapa ennen vuotta 1970, löytyy Netflixistä vain viisi.