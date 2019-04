Pääkirjoitus: Raju kritiikki pitikin kuulla Perhonjoen silta-asiassa – Julkinen paine näyttää tehoavan



Perhonjoen silta-asiassa syntynyt kohina on vaikuttamassa korjaustöiden siirtymiseen. On erinomainen asia, että vaikutusyritykset on kuultu ja kiertosillan rakentaminen on otettu asialistalle. Keskipohjanmaa on pitänyt asiaa esillä useita päiviä.

Kasitiellä Kokkolassa sijaitsevan siltatyömaan oli määrä alkaa ensi viikon alussa. Suunnitelmien mukaan silta piti remontoida liikennevalo-ohjauksen turvin siten, että vain toinen kaista olisi käytössä. Ongelmaksi alkoi muodostua remontin kesto, noin seitsemän kuukautta.

Kansalaiset nousivat takajaloilleen kuullessaan, että siltaremontti tehdään ilman rinnakkaista siltaa. Huolta herättivät työmatkojen piteneminen, hälytysajoneuvot ja raskaan liikenteen kokemat tappiot.

Myös Rödsön asukkaiden äänellä on merkitystä. Vilkasliikenteisen reitin kiertotie vaikuttaisi myös yksittäisten ihmisten elämään yli puoli vuotta.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ottivat asiaan voimakkaasti kantaa tiistaina. Yrittäjät vaati ely-keskukselta Storån sillan peruskorjauksen yhteyteen lisäkilpailutusta väliaikaisesta kiertosillasta ja rahoituksen selvittämistä. Toimitusjohtaja Mervi Järkkälän allekirjoittaman vetoomuksen mukaan alueella on merkittävää liikennöintiä pohjoiseen ja etelään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Julkinen paine ja keskipohjalaisen elinkeinoministerin Mika Lintilän (kesk.) aktivoituminen pakottivat siltasuunnitelmat uuteen harkintaan. Lintilä keskusteli elyn liikennepuolen johdon kanssa viimeksi keskiviikkona.

Lintilä totesi jo tiistaina Keskipohjanmaalle, että asiassa on kaikki kivet käännettävä. Ministerin mukaan Perhojoen siltatyömaan haasteet nousivat hänen tietoonsa vasta julkisen keskustelun ansiosta. Nyt kiertosillan rakentamista ja kustannuksia arvioidaan.

Melkoinen muutos koko tapaukseen tuli muutamassa päivässä, joskaan uusia päätöksiä tai aikatauluja ei ole olemassa. Kokkolan ja Pietarsaaren elinkeinoelämän vaarantaminen tuntuu järjen köyhyydeltä. Kun ministeri sanoo, että kaikki pannaan peliin, siihen on syytä uskoa.