THL:n tilastot kertovat: Joka neljäs lapsi on ylipainoinen



Melkein joka neljäs lapsi ja nuori on ylipainoinen, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tilastosta. 2–16-vuotiaista pojista 27 prosenttia ja tytöistä 18 prosenttia on ylipainoisia. Ylipainoisiksi määritellään lapset ja nuoret, joiden aikuista vastaava painoindeksi on vähintään 25. Pojilla ylipainoisuus on selvästi yleisempää kuin tytöillä.

2–16-vuotiaista pojista lihavia on 8 prosenttia ja tytöistä 4 prosenttia. Lihaviksi määritellään ne lapset ja nuoret, joiden painoindeksi on vähintään 30.

Ylipainoa ja lihavuutta verrattiin vuosien 2014 ja 2018 välillä: ylipainon ja lihavuuden yleisyys on säilynyt suhteellisen samana.

Kuntien välillä on suurta vaihtelua ylipainon ja lihavuuden yleisyydessä. Ylipainon osalta vaihtelua kuntien välillä on pojilla alle 20 prosentista liki 60 prosenttiin ja tytöillä runsaasta 10 prosentista lähes 40 prosenttiin. Vastaavasti lihavuuden osalta vaihteluväli pojilla on parista prosentista 25 prosenttiin ja tytöillä alle prosentista 12 prosenttiin.

Tiedot lasten ja nuorten ylipainosta ja lihavuudesta perustuvat lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitokäynneillä kirjattuihin pituus- ja painotietoihin vuosilta 2014–2018. Tiedot kirjataan potilastietojärjestelmiin, joista ne kerätään THL:ään osana perusterveydenhuollon avohoidon tiedonkeruuta.