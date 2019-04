Teiden kunnon näkee nyt kartalta - Mitä mieltä olet onko kartassa kaikki maakunnan huonot tiet huomioitu?



Talven jäljiltä tiet ovat paikoin murentuneet. Karttapalvelusta näkee, millä tieosuuksilla asfaltti on kaikkein huonoimmassa kunnossa.

Teiden päällysteiden kuntotietoa voi tarkastella nyt Väylän karttasovelluksessa. Kartta osoittaa selvästi Keski-Pohjanmaaltakin teiden vaihtelevan kunnon. Etenkin maakunnan pienimmillä asfaltoiduilla tieosuuksilla kartalla on punaista paljon. Sen sijaan esimerkiksi Kälviän ja Kannuksen Eskolan välinen tieosuus (tie 28) on lähes kokonaan vihreänä. Maakunnassa pisimpiä yhtenäisiä punaisia eli heikkokuntoisia pätkiä on Toholammin ja Sykäräisten välillä, Kruunupyyn ympäristössä sekä Alavieskan/Ylivieskan seuduilla.

Päällysteet on luokiteltu viiteen luokkaan: Erittäin huono (punainen), huono (oranssi), tyydyttävä (sininen) hyvä ja erittäin hyvä (vihreä). Kuntoluokkatieto esitetään 100 metrin tarkkuudella, joten paikoitellen kirjavuutta on paljon.

Tällä hetkellä kartasta on nähtävissä viime talven kuntotilanne. Kevään tarkastukset ja käynnistyvä päällystyskausi muuttavat tilannetta. Kaupunkeja ympäröivät vilkkaat tiet ovat kuluneita, mutta pääteiden tilanne on melko hyvä. Sen sijaan alemman tieverkon kunto on huono.

Linkki karttapalveluun >>

– Kartassa esitettyä tietoa on mahdollisuus hyödyntää mm. reittien suunnittelussa, sillä erittäin huonon päällysteen tielle on todennäköisesti jouduttu jättämään alempi nopeusrajoitus, kertoo tieliikennejohtaja Pekka Rajala.

– Lähtökohtanamme on, että tietoa avataan mahdollisimman paljon avoimesti nähtäväksi. Me väylänpitäjinä hyödynnämme samaa tietoa mm. päällystysohjelmien suunnittelussa.

Kartan tietoja päivitetään muutaman kerran vuodessa.