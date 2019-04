Ari-Pekka Lahti valittiin Helsingin kaupunginteatterin dramaturgiksi – Jakob Höglund Lilla Teaternin taiteelliseksi johtajaksi.



Kokkolan kaupunginteatteriakin johtanut Ari-Pekka Lahti aloittaa 1.8. työn Helsingin Kaupunginteatterin dramaturgina. Helsingin teatterisäätiön hallitus valitsi myös pietarsaarelaislähtöisen teatteritaiteen maisteri Jakob Höglundin HKT:n ruotsinkielisen näyttämön, Lilla Teaternin, taiteelliseksi johtajaksi. Hänen kautensa alkaa 1.11. Molemmat osallistuvat tiiviisti Helsingin Kaupunginteatterin ohjelmistosuunnitteluun.

Teatteritaiteen ja filosofian maisteri Ari-Pekka Lahti (s. 1975) on näyttämötaiteen valtionpalkinnolla vuonna 2012 palkittu dramaturgi, näytelmäkirjailija, ohjaaja ja teatterinjohtaja, jolla on monivuotinen kokemus kansainvälisestä teatteriyhteistyöstä sekä menestyksekkäästä teatterinjohtamisesta. Lahti johti serkkunsa Jarkko Lahden kanssa Kokkolan kaupunginteatteria vuosina 2009 – 2012. Hän on kirjoittanut näytelmiä useisiin pääkaupunkiseudun ammattiteattereihin sekä maakuntateattereihin. Lahden ohjaus Neljäntienristeys-näytelmästä pyörii parhaillaan Kokkolan kaupunginteatterissa. Esitykset jatkuvat toukokuulle saakka.

Lahti tunnetaan myös Ruska Ensemblen taiteellisena johtajana.

Dramaturgin tehtävään tuli kaikkiaan 20 hakemusta. Helsingin kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Kari Arffmanin mukaan Lahti valittiin, koska hänellä on monipuolinen kokemus teatterityöstä dramaturgina, näytelmäkirjailijana ja ohjaajana sekä teatterinjohtajan työn myötä myös ohjelmiston suunnittelijana.

Helsingin kaupunginteatterin tiedotteessa Lahti kertoo työskennelleensä opiskeluaikana kaksi vuotta vahtimestarina HKT:ssa.

– Otimme yleisön takit vastaan narikassa ja ojensimme ne takaisin esityksen jälkeen. Muun ajan saimme katsoa esityksiä tai jutella mukavia työkavereiden kanssa. Joskus käytävällä kävelin dramaturgin huoneen ohi ja mietin, miten hienoa olisi jonain päivänä astua siitä ovesta sisään, Lahti muistelee.