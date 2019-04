Kokeilimme - Täysi sähköauto Tesla Model 3 tuo autoiluun aivan uudenlaista tunnetta

Next

Ohjaamon sydän on keskikonsolissa oleva massiivinen kosketusnäyttö. Perinteisillä mittareiden paikoilla ei ole mitään.

Aika moni pohtii millainen on tulevaisuuden auto, kun jatkuvasti puhutaan päästöjen pienentämisestä ja ekologisesta liikkumista. Yksi vaihtoehto on täysin sähköllä toimiva kulkupeli, kuten esimerkiksi Teslan Model 3 -malli. Käytännössä tämä Model 3 -sarja on Teslalta ensimmäinen kuluttajatason versio sähköautosta.

Ajoimme Tesla Model 3 Long Range AWD -mallia, minkä hinnat lähtevät Suomessa noin 60 000 eurosta ylöspäin. Autossa on kaksi sähkömoottoria periaatteessa kummallekin akselille, eikä siis polttomoottoria lainkaan. Akuston kapasiteetti on 80 kWh. Käytännössä tällä mallilla pystyy ajamaan noin 500 kilometriä ennen sähköjohdon virittämistä. Toki virran riittävyyteen vaikuttavat ajotapa ja sääolosuhteet.

Eli jos laskee sähkön hintana, niin 100 kilometrin ajaminen maksaa karkeasti 2,50 euroa (0,14 e/kWh). Noin seitsemän litraa sadalla kuluttavan bensa-auton vastaava matka maksaa nykyisillä bensan hinnoilla noin 10,50 euroa (1,50e/l). Eli kulkemisen hinta on noin neljäsosan bensa-autoon verrattuna.

Mutta. Mihin nykyiseen polttomoottoriautoon Tesla Model 3 on verrattavissa? Lyhyesti sanottuna hyvin modernin teknologian omaavaan superurheiluautoon. Tesla kertoo mallin kiihtyvyydeksi nollasta sataan 4,6 sekuntia ja huippunopeudeksi 233 km/h. Käytännössä auto kiihtyi paikaltaan satasen vauhtiin noin 1,5 valopylvään välisellä matkalla. Suomessa ei ole myynnissä montaa kuluttajamarkkinoille suunnattua mallia vastaavilla tehoilla.

Ajossa huomaa, että kaasupoljin (tai tulisiko sähköauton kohdalla paremminkin käyttää sanaa kiihdytin/hidastin) tottelee jalkalihaksien liikkeitä todella herkästi, mutta myös toisinpäin eli auton vauhti hidastuu tavanomaista nopeammin hellittäessä painallusta. Myös ratti tuntuu todella herkältä.

Sähköautoa ei periaatteessa käynnistetä tai sammuteta ollenkaan. Kun on istunut kuljettajan paikalle, auto on noteerannut ajo-oikeuden joko kännykästä tai pankkikortin kaltaisesta läpyskästä (vanhanmallisen käsijarrun paikalla), turvavyö on kiinnitettynä, laittaa ratin oikealla puolella olevasta viiksestä joko D- tai R-toiminnon päälle ja vaihtaa jalan jarrulta kaasulle, auto lähtee hiljaa liikkeelle. Käytännössä riippuu täysin tien pinnan karheudesta ja renkaista, miten paljon ääntä autosta kuuluu. Nopeissa kiihdytyksissä moottoritilasta kuuluu lähinnä "huminaa".

Ratin takana ei ole mittaririvistöä lainkaan. Hannu Lehto

Ja kun Teslan suunnittelijat ja insinöörit ovat pohtineet jotain aivan uutta, myös mittaristo on kokenut täydellisen remontin. Kun normaalisti ratin takana olevissa mittareissa näkyy muun muassa nopeus ja kierrosten määrä, vastaavalla paikalla Teslasa ei ole mittarin mittaria. Ratissa on ainoastaan kaksi rullasäädintä, oikealta viiksestä valitaan vaihteet ja vasempaan on sijoitettu vilkku sekä tuulilasinpyyhinten toiminnot.

Konkreettisesti Tesla Model 3:n sydän on 15 tuumainen keskikonsoliin sijoitettu kosketusnäyttö. Sen kuljettajan puoleiseen reunaan on sijoitettu perinteisesti ratin takana olevia näyttöjä, muun muassa nopeustieto. Todella hienoa teknologiaa on nopeuskäytön alapuolella oleva Autopilot-tutkajärjestelmän kuva ympäröivästä liikenteestä. Tästä näkee esimerkiksi onko edessä jonossa henkilö- vaiko kuorma-autoja. Pilot mahdollistaa auton automaattisen ohjauksen, kiihdytyksen ja jarrutuksen samalla kaistalla olevien muiden autojen ja jalankulkijoiden liikkumisen perusteella. Normaalitilassa isoimman osan käytöstä vie karttakuva alueesta, missä auto liikkuu. Käyttölogiikaltaan kuin Applen tabletissa näyttöön saa halutessaan muun muassa ilmastoinnin, musiikkisoittimen tai yleisesti auton erilaisia teknisiä asetuksia näkyviin. Jopa ulkopeilejä voi säätää keskusnäytöltä.

Autojen akkujen virran määrää kuvaa hyvin samankaltainen pieni palkki kuin kännyköissä osoittaa virran määrää.

Eli visuaalisesti ulkoasua voi pitää jopa minimalistisena, lähes kaikki kun on koottu kosketusnäytölliseen keskusnäyttöön. Pieni erikoisuus löytyy ovistakin: minkäänlaisia kahvoja ei ole sisällä, vaan ovet avautuvat nappia painamalla, sähköisesti.

Matkustamotilat ovat tilavat. Varmaan samassa mittasuhteessa esimerkiksi Mercedes Benzin C-sarjan, Audin 6-sarjan tai BMW:n 5-sarjan kanssa.

Tesla Model 3:sta valmistetaan tällä hetkellä vain niin sanottua pitkän toimintamatkan nelivetoista mallia (Long Range). Performance-mallissa kiihtyvyydeksi luvataan peräti 3,7 sekuntia nollasta sataan.

Valmistaja lupaa autolle neljän vuoden tai 80 000 kilometrin takuun. Pitkähkö takuu voi olla suomalaisillekin ostajille tärkeää, sillä uuden tekniikan kestävyyteen monilla voi olla ennakkoluuloja. Muutama kuukausi sitten uutiskynnyksen ylittivät Yhdysvalloissa uusien Teslojen pakkasissa jäätyneet ovenkahvat. Myös täyden virran pysymisessä akuissa kovissa pakkasissa on ollut monilla sähköautomerkeillä haasteita.

Paljon sähköautojen yleistymiseen vaikuttaa myös lataamisen nopeus. Tätä Teslaa voi ladata "kotipistokkeestakin", mutta lataaminen tyhjästä täyteen vie lähes vuorokauden. Noin 500 euron hintaisen Teslan seinalaturin avulla lataus kestää 7-8 tuntia ja Teslan oman infran avulla akku täyttyy alle tunnissa.