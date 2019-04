Pääkirjoitus: Pieni paikallinen kehu - Pohjalaiset parhaimpia rahankäytössä



Viimeisimpien tilastojen mukaan meistä suomalaisista 383 500:lla on maksuhäiriömerkintä, eli runsaalla kahdeksalla prosentilla. Lukumäärä on kasvanut viime vuodet ”ikävän” tasaisesti.

Ahvenanmaalla on parhaiten oman taloutensa kanssa menestyviä, koska saariston asukkaista maksuhäiriö on alle viidellä prosentilla. Tässä maakuntalistauksessa mitalipaikoille pääsevät myös Pohjanmaan (6,0%) ja Keski-Pohjanmaan (6,6%) maakunnat. Päijät-Hämeessä eli Lahden seudulla lähes joka kymmenellä (9,4%) on maininta maksuongelmista. Pelkistä kaupungeista murheellisemmat tilastot ovat Vantaalla (11%) ja Lahdessa (10,1%).

Vaikka mitkään näistä prosenteista eivät ole kehuttavia, on mukava kuitenkin todeta, että Pohjanmaalla raha-asioita osataan hoitaa paremmin kuin muualla maassa keskimäärin.

Maksuhäiriömerkinnän voi saada periaatteessa, jos lainaa on maksamatta yli kaksi kuukautta eräpäivästä. Kirjallinen maksukehoitus pitää lähettää kuluttajalle 21 päivää ennen maksuhäiriömerkinnän rekisteröintiä. Monissa tapauksissa merkintä tulee kuitenkin vasta, jos ennakkoon sovittu velka on rästissä yli puolen vuoden ajan. Jos näyttää siltä, että velkaa ei pysty maksamaan sovitussa ajassa, kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä velanantajaan. Neuvotella kannattaa, sillä merkintä voi heikentää huomattavasti esimerkiksi vuokra-asunnon sekä tulevien luottojen saamista ja etenkin niiden ehtoja. Tuomioistuimen antamasta velkomustuomiosta tulee aina suoraan merkintä rekisteriin.

Siinä vaiheessa, kun kuluttaja on maksanut merkinnän aiheuttaneen luoton kokonaisuudesaan, hän voi pyytää luottorekisteriä lisäämään omiin tietoihinsa ref-merkinnön. Tämä osoittaa, että luotto on maksettu kokonaisuudessaan. Kokonaan maksuhäiriömerkkinän saa pois yleensä kahden-kolmen vuoden kuluttua velan maksamisesta.

Kokonaisuutena maksuhäiriömerkintöjen määrän kasvun jatkuminen huolestuttaa. Vaikka yleisesti Suomessa eletään noususuhdannetta, ja työttömyysluvut ovat varsin alhaisella tasolla, kansalaisten ongelmat omissa raha-asioissa näyttävät kasvavan.

Jollei maksukykyyn kyetä kiinnittämään huomiota nykyistä paremmin, voi vain pelolla odottaa miten suureksi maksuongelmaisten määrä kasvaa siinä vaiheessa, kun työttömyysluvut seuraavan kerran kasvavat merkittävästi.