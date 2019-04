Elise Pihlajaniemen sunnuntaipakina: Suomalainen kupla tässä hei!



Aloin kirjoittaa tätä kolumniani taudeista reissun päällä, ja siitä, miten kurjaa on jäädä tautien takia kotiin, vaikka kerrankin olisi pääsemässä reissuun tai sitten klinkuttaa siellä reissussa lastenrattailla yhden pyörän Djurgårdeniin tiputtaneena takaisin ruotsinlaivaan.

Sri Lankan pääsiäisten terrori-iskujen jälkeen en enää voinut jatkaa sellaisen kolumnin kirjoittamista. Ehkä kerron perheemme tautisista matkailuyrityksistä myöhemmin; tämänkertaisen kolumnin haluan kirjoittaa suomalaisesta kuplasta, vaaleanpunaisesta hattaramaailmasta, jossa isoin pelko pienellä ihmisellä on tosiaan se, jos lomamatkan pilaa mahatauti.

Kävin alkuvuodesta Lissabonissa, ja yövyin siellä hostellissa. Samassa huoneessa oli lisäkseni viisi naista. Muutaman naisen kanssa puhelimme, miten turvalliselta koko kaupunki, ja etenkin hostellihuoneellinen pelkkiä naisia tuntui. Ei tarvinnut pelätä mitään.

Nuori brasilialaisnainen kertoi tuohtuneena maansa presidentivaaleista, joiden voittaja tuntui olevan samaa luokkaa yhdysvaltalaisten presidentin kanssa: ”aseet esiin ja omat kauniit naiset piiloon”-tyyppiä. Amerikkalaisnaisen kanssa he vertailivat ajatuksiaan maansa johtajista ja itse tunsin hieman jääväni keskustelussa ulkopuoliseksi, kun minulla ei ollut ketään omaa kurjaa johtajaa kenestä juoruta. Saulista kun ei oikein mitään negatiivista tai sovinistista keksi.

Osallistuin lopulta keskusteluun sanomalla, että meilläpä se isoin ongelma onkin juopot miehet. Brasilialaisnainen tuhahti, ja sanoi, että ette te suomalaiset voi tällaisista asioista mitään tietää, te elätte ihan omassa kuplassanne. Tervetuloa vaan oikeaan maailmaan.

Kommentti oli tällaiselle etuoikeutetulle pohjoismaiselle naiselle silmiä avaava hetki. Vanhan kansan sanonta siitä, miten pitää joskus mennä kauas nähdäkseen lähelle, piti taas kerran paikkansa. Tällä kertaa tarvittiin brasilialaisnainen avaamaan suomalaisnaisen silmät sen suhteen, miten älyttömän hyvin meillä kaikki on. Ihan kaikki.

Miten voisin valittaa siitä, miten kamalaa on lapsen oksennuksen peseminen junan lattialta, tai miten kurjaa on, kun jollekin nousee kuume juuri ennen synttärijuhlia? Kun kuitenkin ihan samaan aikaan toisessa ulottuvuudessa, anteeksi maanosassa, äidit yrittävät varjella lapsiaan malariahyttysiltä, hulluilta johtajilta ja muovimaidoilta. Omaa valitustani ei oikeuta kolumbialainen kummilapsi tai mikään muukaan pohjoismainen tapa ostaa itselle hyvä omatunto.

Kunpa aina muistaisi sen, että Suomen sosiaaliturvaverkkojen keskelle syntyminen on kyllä ihan taivaan mannaan verrattava lahja, eikä mikään talvisodassa jokaiselle sinisilmälle ansaittu oikeus, nyt ja iankaikkisesti, aamen. On ihan sattumankauppaa, että tässä saa murehtia jostain lomamatkan pilaavasta flunssasta, eikä valvoa ripuliin kuolevan lapsensa viimeisiä henkäyksiä.

Kiitollisuuteen on monta aihetta. Puhdasta vettä hanasta – globaalilla mittakaavalla ei ihan jokaäidin keittiöapu. Ilmaiset lääkäripalvelut lapsille – monet pienen arkun hautajaiset olisivat monessa maailman kolkassa jääneet väliin, jos tämä tällainen olisi vielä nykyäänkään yleismaailmallista. Listaa suomalaisen kuplan sisällöstä voisi jatkaa monen kolumnin verran.

Tämän kuplan ulkopuolella on pakko välillä käydä, että kuplan ylipäätään näkee; turhat pelot, stressit ja odotuspaineet hellittävät, ja kotiin palatessa vaaleanpunaisesta hötöstä osaa iloita, omalta osaltaan ainakin.

Me lapsiperheen oksennustauteja pelkäävät kun emme voi edes aavistaa, miltä ilman tätä kuplaa eläminen ja oikea pelko tuntuu. Tai kääntäen: ehkä niin kauan, kun suurin pelko on se mahatauti matkan päällä, ei tiedä, mitä jatkuva ja oikea pelko on.

Kunpa kaikki saisivat pelätä pelkkää mahatautia matkan päällä.

Kirjoittaja on saariston kasvatti, junan tuomana nivalalaistunut, lypsykarjatilayrittäjä, viiden tytön äiti ja ikuinen opiskelija.