Jätti jäljen: Minä&Chili-koira – Tuo pörröinen koira muutti elämän pehmeäksi ja lempeäksi: Paras ystävä on 94-vuotias veteraani



Chili on nykyään jo iäkäs, mutta ravakka leidi.

Tiina Ojutkangas

Energinen, pörröinen, kultasilmäinen otus muutti elämäni hetkessä. Oikeastaan jo luulin, että se päivä ei koita koskaan. Uudet parketit, koiranulkoilutusvuorot ynnä muut turhat kysymykset tulivat aina vastaan, kun koira-asiasta alettiin keskustella.

Olen aina pitänyt eläimistä. Se on sukuvika. Äiti oli eläintenystävä suurella sydämellä ja pelasti aina hätään joutuneita olentoja. Siitä varmaan opin, mitä myötätunto tai myötäelämisen kyky tarkoittaa.

Nykyään juttelen pihamaalla jopa naapurin ruohonleikkuurobotin kanssa, mutta parempaa vastakaikua saan fasaaneilta, jotka ymmärtävät kyllä, kun niille sanoo, että "ei hätää, koirat ovat kiinni". Silloin fasaanit rauhoittuvat puun alle odottamaan.

Chili tuli taloon vuonna 2006. Sillä ei ollut kotia ja meillä oli. Loppujen lopuksi se oli koiranhankintaa vastustanut mies, jonka sydämen pieni koira ja tyttäret sulattivat. Miehen tyttäret olivat jo solidaarisina ehtineet esittää uhkavaatimuksen, jonka mukaan: "Isi, ei sinulla ole oikeutta kieltää Tiinalta koiraa."

Chili-koira oli kahdeksan kuukauden ikäinen, mahdottoman villi, terhakka ja opinhaluinen. Ei ollut mitään temppua tai kotkotusta, jota se ei olisi oppinut. Chili rakastaa ja rakastaa itse asiassa edelleen erilaisten temppujen tekemistä, osaamisella loistamista ja palkkioita.

Terrieri ei ole kaikkein miellyttämishaluisin koira, joten pelkällä omistajan ilolla ei pitkälle pötkitä. Kalapala tai nakki auttavat huomattavasti merkittävämpiin suorituksiin. Chili on kuin kissa, joka rakastaa ihmisiään eniten silloin, kun itse katsoo sen hyödylliseksi.

Chili pitää ihmisistä ja muista koirista. Se rakastaa iloisia ja vilkkaita tyyppejä, se innostuu herkästi ja kyllästyy melko nopeasti. Hädän hetkellä Chiliin voi luottaa täydellisesti. Kun "emo" menee uimaan, on selvää, että tämä on haettava pois vedestä. Tosin Chilillä on itselläänkin taipumusta lähteä ylipitkille uimalenkeille jahdatessaan vesilintuja. Välttämättä supervoimat omaavaa koiraa eivät haittaa edes jäät ja hyinen vesi.

Niin mielellään kuin tämä hurmaava vanha rouva vetäytyy takan ääreen omiin rauhoihinsa, se huomaa ihmisen mielenliikkeet paremmin kuin kukaan. Paha mieli ja väsymys poistuvat hetkessä ymmärtäväisen pikkukoiran painaessa päänsä kaulalle. Pörröinen koira muutti elämän pehmeäksi ja lempeäksi.

Chilin paras ystävä on 94-vuotias vaari, veteraanipäivää viettävä isäni. Vanhan miehen ja vanhan koiran ystävyys on syvä ja lämmin.