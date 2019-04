Pääkirjoitus: Hallituksen muodostaminen on moniosainen näytelmä



Uusi eduskunta aloitti työnsä tällä viikolla, puolueet ovat järjestäytyneet ja tulevia hallituskuvioita väännetään.

Nykyisen perustuslain mukaan suurimman puolueen edustaja kutsuu ryhmät hallitustunnusteluihin. Eduskuntavaaleissa niukasti suurimmaksi puolueeksi kohonneen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on siis hallitustunnustelija.

Suomen hallituksen muodostaminen on aikamoinen näytelmä, jossa on monta osaa. Rinne antoi perjantaina eduskuntaryhmille kysymyspatteriston, jonka vastausten pohjalta hallitusta lähdetään muodostamaan. Hallitusohjelmaa varten tehtyihin kysymyksiin SDP vastaa myös itse.

Vastausten on tarkoitus kertoa puolueille tärkeistä asioista ja niiden eroista. Mitkä asiat ovat kynnyskysymyksiä, kun lähdetään samaan hallitukseen. Vastauksia Rinne odottaa vappuaattoon mennessä.

Kysymysten valinnalla Rinne hakee eroja ja luonnollisesti pyrkii tiettyyn päämääräänkin. Todellisuudessa vaalin tuloksella on edelleen suuri merkitys. Puolueiden näkemykset tunnetaan juuri käytyjen vaalien ja julistusten perusteella ja lopputulosta tietysti spekuloidaan. Maahanmuutto, ilmasto ja monet muut vaaleissakin esille nousseet asiat painottuvat edelleen.

Lauantaina Juha Sipilä ihmetteli talouskysymysten puutetta hallitustunnustelijan listalta. Hallituksen muodostaminen on voittajien asia ja kynnys hallitukseen on korkea, totesi Sipilä medialle. Rökäletappion jälkeenkin on mahdollista, joskaan ei todennäköistä, että keskusta nähdään hallituksessa.

Riihimäellä kokoontunut keskustan puoluevaltuuston väki ruoti vaalitappion syitä ja käsitys keskustan hallitushaluista vaihteli ja kritiikki puolueen politiikkaa kohtaan oli selvää. Myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja potentiaalinen tuleva puoluejohtaja Antti Kaikkonen yhtyi kritiikkiin. Kaikkosen voi tulkita pitäneen hallitusoven avoimena.

Tunnustelija Antti Rinne toivoo, että hallituspuolueet ovat tiedossa siihen mennessä, kun neuvottelut alkavat 6. toukokuuta. Rinne väisti lauantaina Ylen Ykkösaamussa kysymykset hallituspohjasta. Hän ei halua tunnustaa, että perussuomalaiset olisi pelattu ulos hallituksesta ilmastokysymyksillä. Kokoomus tuntuu suhtautuvan mahdollisuuteen olla samassa hallituksessa vaaleissa menestyneen perussuomalasten kanssa demareita myönteisemmin.