Sää viilenee – Ruohikkopalovaroitus sekä varoitukset matalasta merivedestä ovat voimassa Keskipohjanmaan levikkialueella



Sää viilenee tänään myös maan etelä- ja länsiosassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosassa on tänään selkää ja poutaa. Päivän ylimmät lämpötilat liikkuvat 7–15 asteen välillä.

Maan pohjoisosassa on pääasiassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Osin lämpölukemat saattavat nousta 5–10 plusasteeseen.

Suureen saan maata on annettu metsä- tai ruohikkopalovaroitus. Muun muassa Keski- sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa on voimassa ruohikkopalovaroitus, puolestaan matalasta merivedestä varoitetaan Perämeren pohjois- sekä eteläosassa ja Merenkurkussa. Merivesi on puolisen metriä normaalia alempana.