Anna-Maja Henriksson haluaa jatkaa RKP:n puheenjohtajana – " On ongelmallista, että vasta valitut kansanedustajat lähtevät ehdolle eurovaaleihin, kyse on äänestäjien kuluttajansuojasta" , toteaa pietarsaarelaiskansanedustaja



Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ilmoitti sunnuntaina puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä aikomuksestaan asettua ehdolle uudelleenvalintaa varten. Hän on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien.

– On ollut kunnia ja ilo johtaa puoluetta näinä kolmena vuotena ja olen erittäin motivoitunut jatkamaan tässä tehtävässä, Henriksson sanoo ja lisää, että suuri henkilökohtainen äänimäärä eduskuntavaaleissa motivoi ja velvoittaa. Pietarsaarelaiskansanedusta nappasi huiman 14 545 äänen potin eduskuntavaaleissa.

Linjapuheessaan puoluevaltuustolle Henriksson nosti esille poliittisen kevään, RKP:n vankan vaalituloksen, hallitusneuvottelut sekä EU-vaalit.

– Suomalaiset ansaitsevat toimintakykyisen hallituksen. Haluamme nähdä luotettavan hallituksen, joka puolustaa kaksikielistä Suomea. Hallituksen, joka haluaa tehdä yhteistyötä viedäkseen Suomea eteenpäin. Hallituksen, joka keskittyy Suomelle tärkeisiin kysymyksiin. Enemmän työpaikkoja, järkeviä hoito- ja sosiaaliturva-uudistuksia, perhevapaauudistus, toimia vanhustenhoidon puolesta, panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen sekä vastuullista talouspolitiikkaa suurella sosiaalisella sydämellä, Henriksson sanoo.

Puolueensa hän uskoo vastaavan tulevan hallituksen tarpeisiin.

– Tuleva hallitus tulee kantamaan suurta vastuuta ja edessä on monta kysymystä ratkottavana. Olen vakuuttunut siitä, että nämä haasteet voidaan kohdata parhaalla mahdollisella tavalla hyvällä yhteistyöllä ja luottamuksella.

Neljän viikon päästä Suomi käy uudestaan vaaliuurnille, kun Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 26.5. RKP lähtee vaaleihin täydellä listalla, jossa on kaikkiaan kaksikymmentä ehdokasta, heistä yhdeksän on naisia ja yksitoista miehiä. Ehdokkaiden keski-ikä on 39 vuotta. Seitsemän ehdokkaista on alle kolmekymppisiä.

Henriksson ei pidä siitä, että vasta valitut kansanedustajat lähtevät kikkailemaan ja ääniä kalastelemaan.

– Meillä on erittäin vahva ehdokasasettelu ja RKP tulee ensi vaalikaudella tekemään töitä vahvemman eurooppalaisen Suomen ja vahvemman kansalaisten Euroopan puolesta. Olen vakuuttunut siitä, että joka ikinen meidän ehdokkaistamme olisi erinomainen europarlamentaarikko. Jokainen ehdokkaistamme on myös valmis kantamaan vastuuta ja ottamaan vastaan europarlamentaarikon tehtävän. RKP on rehellinen puolue, joka pitää huolta siitä, että äänestäjät voivat luottaa siihen, että valitut kansanedustajat ottavat vastaan tehtävänsä. On ongelmallista, että vasta valitut kansanedustajat asettuvat ehdolle eurovaaleihin heti eduskuntavaalien jälkeen. Kyse on äänestäjien kuluttajansuojasta, toteaa Henriksson.