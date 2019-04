Tiina Ojutkangas: Syntymäpäivä on kertomus Suomesta – Entäs ne, joiden puolesta ei kukaan ole huolissaan



Vappuaatto merkitsee itselleni oman suomalaisen sankarini juhlapäivää. Isä syntyi 30. huhtikuuta nykyisen rajan takana Elisenvaarassa. Siitä lähtien isäni historia on seuraillut suomalaisen yhteiskunnan elämää.

1920- ja 30-luvulla Elisenvaara oli vauras kylä kirkkoineen, kauppoineen ja lääkäreineen. Koulua käytiin ja tulevaisuutta odotetettiin. Junat kulkivat vilkkaan risteysaseman kautta, ja junalla käynti oli normaalia ajankulua. Lasten elämä oli turvallista ja tavallista.

Nuori poika lähti varhain kouluun Viipuriin ja sittemmin Iisalmeen. Sodantulo järkytti kaikkien suomalaisten elämää. Karjalaiset kokivat kohdallaan erityisiä menetyksiä, kun koti ja koko elämä piti jättää ja lähteä rakentamaan uutta tulevaisuutta.

Ero entisestä oli monelle raastavaa eikä kysymys ollut pelkästään taloudesta. Muutto johonkin paikkaan, jossa kanta-asukkaat eivät olleet automaattisesti riemuissaan evakoista, vaati sopeutumista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nuorimmat sotaan joutuneet olivat järkyttävän nuoria. On vaikea tajuta, että ihmiset ylipäänsä selviytyivät sota-ajan kauhuista. Niin vain tapahtui ainakin jollakin tavalla.

Suomea lähdettiin kehittämään kaikilla sektoreilla hurjaa vauhtia. Voi vain kuvitella, kuinka toiveikas ilmapiiri olikaan sodan jälkeen. Ihmiset tekivät kovasti töitä, perustivat perheitä ja hankkivat koulutusta.

Oma isä ja äiti tapasivat toisensa molempien uudessa kotikaupungissa, vietettiin häitä, kalustetettiin koti. Nuoripari osasi iloita kauniin astiaston saamisesta ja kirjahyllystä. Elämässä oli tavoitteita lasten koulutuksesta ja paremmasta tulevaisuudesta. Elämä oli turvallista ja työteliästä.

Hyvinvointiyhteiskunta syntyi ja Suomesta tuli moderni maa, jonka monia ratkaisuja on jäljitelty maailmalla. Asiaan kuuluivat myös siirtolaisuus Ruotsiin ja monenlaiset kuohunnat. Läntistä naapurimaata lievästi kadehtien on vuosikymmenestä toiseen käyty Ruotsin-risteilyillä ja etelänmatkoilla. Tuli peruskoulu ja koulutuksellinen tasa-arvo sen kuin edistyi. Monta rakennemuutosta on nähty.

Kun isä täyttää tänään vuosia ja tarjoaa kakkukahvit veteraanikavereilleen, ei tilaisuudessa puhuta sodasta vaan nykypäivästä. Iloisen seurueen keski-ikä on korkeahko, huumori reipasta ja tulevaisuudenusko on jäljellä.

Edes hyvinvointipalveluiden rapautuminen ei kauheasti huoleta – omalla kohdalla. Niiden kavereiden puolesta surettaa, joilla ei ole ketään puhumassa puolesta tai pitämässä huolta. Suomi ei tunnu takuuvarmasti maalta, joka pitää huolta heikoimmistaan.