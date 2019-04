MTK Keski-Pohjanmaa: Yle antaa virheellisen kuvan maatalouden vesiensuojelutoimista



Yle on tänään uutisoinut näyttävästi maatalouden vesiensuojelutoimista. Aihe on tärkeä. Ikävää on puolestaan se, että Ylen uutisointi antaa aiheesta puutteellisen ja eräin osin pahoin harhaanjohtavan kuvan.

Ylen uutinen väittää, että Suomessa vesiensuojelun tilanne ei poikkeaisi muiden EU:n jäsenvaltioiden tilanteesta. Sen lisäksi uutisessa kerrotaan, kuinka nitraattidirektiiviä kiroten suomalaiset viljelijät levittäisivät karjanlannan niin, ettei typpiravinne aiheuta vesiin leväongelmia. Sen sijaan fosforia levitettäisiin edelleen liikaa peltoihin. Uutisessa päätellään, että Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan viljelijät aiheuttaisivat peltojen fosforilannoituksella Saaristomeren leväongelmat.

John Nurmisen säätiön edustaja väitti puolestaan, että suomalaisilla maatiloilla lannan käsittely olisi kehitysmaan tasolla. Vastaavasti mallimaana tuotiin esille sikatalousmaa Tanska, jossa viljelijöitä vaadittaisiin korjaamaan tilanne ”tiukempien keinojen uhalla”.

John Nurmisen säätiön edustajan esittämät väitteet jäävät perustelua vaille. EU:n jäsenvaltioiden ja muiden Euroopan maiden vesien tilasta saa tietoa European Enviroment Agencystä (EEA).

EEA:n julkaiseman seurantatilaston mukaan Tanskassa jokivesien nitraattipitoisuudet ovat keskimäärin 16,9 kertaa suuremmat kuin Suomessa. Kehitysmaaksi sanotun Suomen jokivesissä on taas EEA:n mukaan alhaisemmat nitraattipitoisuudet kuin minkään muun EU-jäsenvaltion jokivesissä. EU:n ulkopuolisista eurooppalaisista maista Suomen edelle kiilaavat täpärästi Islanti ja Norja.

Tanskan vesistöjen korkea nitraattipitoisuus ei missään nimessä ole yllättävää. Tiedossa on, että tanskalaiset viljelijät voivat ylittää EU:n nitraattidirektiivin typpilannoitusrajat – toki EU:n myöntämän poikkeusluvan nojalla.

Vesien ekologisen tilan osalta tilanne on samanlainen kuin nitraattipitoisuuden osalta.

EEA toteaa tiedotteessaan, johon Ylen uutisessa viitataan, että Pohjois-Skandinaviassa, Skotlannissa ja Virossa sekä Slovakiassa, Romaniassa ja useissa Välimeren alueen vesistöissä vesien ekologinen tila erittäin hyvä tai hyvä. Sitä vastoin monilla Keski-Euroopan vesistöalueilla, joissa on suurempi väestötiheys ja intensiivinen maatalous, valtaosa vesistöistä ei ole saavuttanut hyvää ekologista tilaa.

Ylessä päätellään EEA:n tiedotteen perusteella, että ”Suomi ei poikkea erityisesti eurooppalaisesta tilanteesta”.

EEA:n ja Suomen ympäristökeskuksen seurantaraportit osoittavat nimenomaan, että suuri osa maamme pintavesistä – joista 65 prosenttia, järvistä 85 prosenttia ja rannikkovesistä 25 prosenttia – on ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä. Suomen pinta- ja pohjavedet ovat ekologisen tilan osalta kiistatta Euroopan parhaimmistoa. Tämä siitäkin huolimatta, että Suomen maaperä on vesiensuojelun kannalta erittäin haasteellinen. Suomessa vesien ekologiseen tilaan vaikuttaa jo lähtökohtaisesti erittäin paljon Suomenlahden ja Pohjanlahden rannikkoalueilla esiintyvä hapan sulfaattimaa.

Kehitysmaaksi kutsutussa Suomessa vesien tila on siis useilla mittareilla arvioituna huomattavasti parempi kuin Ylen uutisessa esimerkillisenä pidetyssä Tanskassa.

Toisaalta Ylen uutisessa mallimaana esitellyssä Tanskassa ei ole lainkaan hyvässä ekologisessa tilassa olevia vesiä.

Suomalaiset viljelijät jatkavat vaikuttavaa työtään ympäristö- ja ilmastotalkoissa alkavalla kasvukaudella. Näitä talkoita ovat tervetulleita seuraamaan sekä Ylen että John Nurmisen säätiön edustajat – aina pellonpientareelle saakka.

Kenttäpäällikkö Jouni Ingalsuo

Puheenjohtaja Atso Ala-Kopsala

MTK Keski-Pohjanmaa