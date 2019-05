Väitetään, että veriryhmä vaikuttaa siihen, millaisille sairauksille altistumme – Kysyimme asiaa Veripalvelun lääkäriltä



Jokainen meistä kuuluu yhteen kahdeksasta perusveriryhmästä: A+, A-, O-, O+, AB+, AB-, B- ja B+.

Veriryhmiä tutkitaan ja niitä on tarpeen määrittää, jotta verensiirroissa voidaan antaa potilaille sopivaa verta.

Tutkimuksissa on kuitenkin voitu osoittaa, että veriryhmät ovat yhteydessä joihinkin sairausriskeihin, joilla ei suoraan ole tekemistä verensiirtojen kanssa.

Niihin liittyy myös erilaisia uskomuksia. Veriryhmän ajatellaan esimerkiksi vaikuttavan siihen, millaista dieettiä kannattaisi suosia.

Kysyimme Punaisen Ristin Veripalvelun lääkäriltä Johanna Castrénilta, mitä veriryhmistä tiedetään ja mihin kaikkeen niillä on oikeasti vaikutusta.

Miten veriryhmät jaotellaan?

– Veriryhmät ovat veren punasolujen ominaisuuksiin ja plasman vasta-aineisiin perustuvia verityyppien ryhmittelyjä. Perusveriryhmiä on yhteensä kahdeksan.

– Veriryhmät jaotellaan punasolujen pintarakenteiden mukaan ensin joko A-, B-, O- tai AB-ryhmään. Lisäksi jokainen näistä neljästä veriryhmästä jaetaan reesustekijän eli Rh D -tekijän mukaan Rh D -positiiviseen ja Rh D -negatiiviseen.

Mikä määrittää sen, mihin veriryhmään ihminen kuuluu?

– Perintötekijät määrittävät veriryhmän. Perimme vanhemmiltamme veriryhmän määräävät tekijät, aivan kuten esimerkiksi silmien väriin vaikuttavat tekijät.

Vaikuttaako veriryhmä sairausriskeihin?

– Se tiedetään, että ihmisillä, joilla on muu kuin O-veriryhmä, on hiukan suurentunut riski saada valtimo- ja laskimotukoksia. Syy on todennäköisesti se, että tunnettujen veren hyytymistekijöiden taso on O-ryhmäläisillä muita veriryhmiä matalammalla tasolla.

– Lisäksi O-ryhmään liittyy muita veriryhmiä hiukan suurempi riski saada vatsahaava ja ylipäätään verenvuotoja. Tämä liittyy myös eroon veren hyytymistekijöiden tasossa.

– Syöpien kohdalla tiedetään, että osissa syöpätyypeissä A-, B- ja AB-veriryhmillä on matalampi riski sairastua kuin O-ryhmällä. Toisaalta, kun asiaa tarkastellaan laajemmin kaikkien syöpien osalta, veriryhmällä ei näytä olevan merkitystä.

– Vaikka veriryhmien välillä tiedetään olevan eroja joidenkin syöpätyyppien sairastumisriskin osalta, ei ole olemassa syöpien kannalta hyvää tai huonoa veriryhmää. Minkään syöpätyypin seulonnassa esimerkiksi ei huomioida veriryhmää millään tapaa.

Onko jokin veriryhmä terveyden kannalta huonompi tai parempi kuin muut?

– Ei voida sanoa, että jokin veriryhmä olisi terveyden kannalta muita huonompi.

Voiko veriryhmä suojata esimerkiksi sairauksilta?

– Ei suoranaisesti. Joitain eroja kuitenkin on. Mielenkiintoisin on ehkä se, että O-veriryhmäläisillä on muita parempi malarian vastustuskyky. O-veriryhmä on yleisin veriryhmä Afrikassa, ja se että he ovat paremmin suojassa malarialta, on auttanut väestöä selviytymään.

Miten suuri merkitys veriryhmällä on terveyteen, kun sitä vertaa tunnettuihin terveysriskeihin, kuten esimerkiksi ylipainoon tai tupakointiin?

– Veriryhmiin liitetyt riskit liittyvät isoihin tutkimuksiin. Suoraan yksittäiseen ihmiseen ja hänen riskiinsä sairastua vaikuttaa hyvin moni asia.

– Esimerkiksi sydäntautien osalta perinteisten tunnettujen riskitekijöiden eli muun muassa rasva-arvojen, tupakoinnin ja verenpainetaudin merkitys on huomattavasti suurempi kuin veriryhmän.

Mihin tietoa veriryhmästä tarvitaan?

– Tieto pääveriryhmästä on tarpeen silloin, kun tarvitaan verensiirtoa. Näin on esimerkiksi, jos suunnitellaan operaatiota, johon liittyy verensiirron mahdollisuus. Silloin potilaalle tehdään etukäteen veriryhmän määritys.

Pitäisikö jokaisen tietää oma veriryhmänsä?

– Ei tarvitse tietää. Jos tieto olisi tarpeellinen, se olisi printattu jokaisen Kela-korttiin. Jos tulee tilanne, että verensiirtoa tarvitaan niin nopeasti, ettei veriryhmää ehditä sairaalassa määrittää, voidaan potilaalle ensin antaa hätäverta eli O– -verta, joka sopii kaikille.

– Veriryhmäänsä ei tarvitse tietää etukäteen silloinkaan, kun tulee luovuttamaan verta. Se määritellään ensimmäisellä luovutuskerralla. Ensiluovuttajalle soitetaan ja kerrotaan veriryhmä. Jos verenluovutukseen tulee toisen kerran, tieto veriryhmästä merkitään verenluovuttajakorttiin.

Miten tarkkaan veriryhmät tunnetaan?

– Punasolujen pintaa tutkitaan koko ajan. Tällä hetkellä tunnetaan yli kolmesataa erilaista veriryhmätekijää, joiden perusteella ihmiset voidaan jakaa veriryhmiin.

– Tulevaisuudessa veriryhmät voidaan määrittää yhä tarkemmin ja tarkemmin. Periaatteessa meidät voidaan tyypittää jo nyt punasoluominaisuuksien mukaan hyvin pitkälle. Keskeisin on kuitenkin jako pääveriryhmiin, sillä ne ovat merkittävimpiä verensiirtohoidon toteuttamisessa.

– Potilaiden hoidon kannalta veriryhmien tutkimisessa merkityksellistä on myös se, miksi toiset meistä alkavat verensiirtojen aikana muodostaa vasta-aineita ja toiset eivät. Tämä korostuu sairauksissa, joissa verensiirtohoitoja tarvitaan usein tai toistuvasti. Tällaisia tilanteita liittyy esimerkiksi vakaviin kroonisiin anemioihin, kuten sirppisoluanemiaan tai tilanteisiin, joissa syövän tukihoitona tarvitaan paljon verivalmisteita.

Tulisiko tietyn veriryhmän noudattaa tietynlaista ruokavaliota tai liikuntamuotoja? Esimerkiksi Peter J. D’Adamo suosittelee Syö oikein oman tyyppisi mukaan -kirjassaan, että eri veriryhmiin kuuluvien ihmisten pitäisi syödä eri tavoin. Onko ajatuksessa veriryhmädieeteistä mitään perää?

– Ruokavalion ja veriryhmän yhteydestä ei ole olemassa mitään vankkaa tieteellistä näyttöä. Ei voida sanoa, että jokin tietty veriryhmä suoraan edellyttäisi tietynlaista ruokavaliota. Asiat eivät ole näin yksinkertaisia.

– On kuitenkin niin, että suoliston bakteerikannalla ja ominaisuuksilla on ilmeisesti olemassa jokin yhteys veriryhmän kanssa. Sitä ei tarkkaan tiedetä, mikä tämä yhteys on.

– Suolistolla ajatellaan olevan rooli synnynnäisten veriryhmävasta-aineiden synnyssä.

– Joillakin ihmisillä veriryhmätekijöitä erittyy esimerkiksi sylkeen ja muihin kudosten nesteisiin. Toisilla näin ei tapahdu. Ilmiötä kutsutaan sekreettoristatukseksi, ja sillä tiedetään olevan merkitystä esimerkiksi norovirusten aiheuttamissa infektioissa.

– Niin sanottu non-sekreettoriominaisuus eli se, ettei veriryhmätekijöitä erity, näyttää tuovan suojaa noroviruksille. Tämä voi selittää sen, miksi joku välttyy norotartunnalta, joka muuten sairastuttaa laajasti esimerkiksi työpaikalla.