Ylivieskaan toinen apteekki – Prisman yhteyteen avattiin Savarin apteekki



Ylivieska sai toisen apteekin, kun Prisman yhteyteen avattiin Savarin apteekki. Vuokratila apteekille tehtiin kauppakäytävän laajennuksella. Apteekin myyntiala on noin 300 neliömetriä ja se työllistää alkuvaiheessa 15 henkilöä. Apteekkarina toimii Jukka Syrjälä.

– Olemme iloisia saadessamme apteekin Prisman yhteyteen. Apteekki on toivottu lisä Prisman ennestään monipuolisiin palveluihin. Yhdellä reissulla saa hoidettua helposti entistä enemmän asioita, kertoo Ylivieskan Prisman johtaja Marko Jylhä.

Apteekkari Jukka Syrjälä odottaa apteekin lunastavan äkkiä paikkansa kävijöiden keskuudessa.

– On mukava palata Ylivieskaan palvelemaan asiakkaita lääkkeiden ja terveyden kannalta merkittävien valmisteiden avulla. Jo apteekin keväällä tapahtuneen rakentamisen aikana on tullut kymmeniä ellei satoja ihmisiä kertomaan, kuinka tyytyväisiä he ovat saadessaan apteekin Prismaan. Tästä on hyvä lähteä kehittämään alueen apteekkipalveluja, summaa apteekkari Jukka Syrjälä.

Apteekin aukioloajat ovat: arkisin klo 8-21, lauantaisin 9-18 ja sunnuntaisin klo 10-18.