Pääkirjoitus: Sananvapaus on suurta vastuuta - Keskipohjanmaa harkitsee tarkoin julkaisuratkaisujaan



Perjantaina 3.5. vietetään Kansainvälistä sananvapauden päivää. Sananvapaudesta ja sen merkityksestä on keskusteltu Suomessa laajasti vasta viime vuosina. On mielletty, että sananvapauden puute koskee muita maita. Maailman kaikissa maissa ei ole vapaata ja moniarvoista mediaa, toimittajia tapetaan, ihmiset menettävät henkensä mielipiteidensä vuoksi: uskonnon, kielen, rodun, poliittisen näkemyksen tai vakaumuksen vuoksi.

Sananvapaus on hieno arvo ja koko käsitettä tulee arvioida sen mukaan. On arvokasta elää yhteiskunnassa, jossa monenlaiset äänet saavat kuulua. On meistä jokaisen asia päättää, millaisia sanoja haluaa kuulla tai kuunnella. Median pitää antaa ääni monenlaisille näkemyksille ja yrittää jopa yhdistää.

Suomessa on maailman vanhin painovapauslaki. Lisäksi perustuslaki takaa ihmisille oikeuden ilmaista itseään ja vastaanottaa tietoa. Jokainen sanankäyttäjä vastaa viime kädessä oikeudessa siitä, jos lain rajat ylittyvät. Sananvapaus ei tarkoita sitä, että mitä tahansa on oikeus tai sallittua sanoa.

Sanomalehdessä päätoimittaja vastaa kaikista jutuista ja sisällöistä. Päätoimittaja vastaa myös mainosten sisällöistä. Vastuulliseen journalismiin kuuluu eettinen harkinta siitä, mitä julkaistaan. Laki ohjaa julkaisupäätöksiä, mutta eettinen harkinta vaatii arviointia ja ammattitaitoa.

Suomi kuuluu vuodesta toiseen lehdistönvapauden kärkimaihin. Se ei tarkoita sitä, että täälläkään median toiminta olisi ongelmatonta. Taloudellinen ja poliittinen painostus on hienovaraista ja ehkä jopa harvinaista, mutta on selvää, että kaikilla eivät rajat ole selvät.

Sanomalehtien maailmanjärjestö ja monet muut järjestöt korostavat sananvapauden päivänä lehdistön oikeutta tehdä työtään. Media puolestaan tuo esiin omaa rooliaan kansalaisten mielipidefoorumina ja tahona, jossa kuullaan erilaisia ääniä ja mielipiteitä.

Tasapuolinen, tietonsa tarkistava ja virheet korjaava media ei ole mikään itsestään selvä asia. Luotettavan median olemassaolo tarvitsee ympärilleen yhteisöä, joka välittää sananvapaudesta ja erottaa mukamas tiedot ja huhut tiedosta.

Keskipohjanmaa kirjoittaa säännöllisesti arvoistaan ja julkaisupolitiikastaan avatakseen lukijoille julkaisupolitiikkaa.

Keskipohjanmaa on vastuullinen media, joka tarkistaa tietonsa ja korjaa virheensä. Lehti on vastuussa oikeista tiedoista ja totuuden kertomisesta nimenomaan lukijoille. Asiakkailla on oikeus saada journalistisin perustein tuotettua tietoa. Toimitus ei saa taipua ulkopuolisen painostuksen vuoksi muuttamaan jutun sisältöä tai sitä, että juttu julkaistaan tai jätetään julkaisematta. Julkaisemisesta päättää päätoimittaja. Vastuullinen media erottaa jutuissaan mielipiteet ja faktat.

Vastuullisen journalismin kuvaukseen kuuluu myös oikeus saada tietoa ilman, että jutussa halvennetaan ketään kansalaisuuden, vakaumuksen tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi.

Sinulla on lukijana oikeus luottaa otsikkoon, jonka lupaama sisältö pitää löytyä myös varsinaisesta jutusta.