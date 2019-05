Pääkirjoitus: Aika pohtia omaa verotusta – osalla viimeinen "palautuspäivä" 7.5.



Näinä päivinä meistä itse kunkin on syytä pysähtyä hetkeksi pohtimaan omaa verotustaan. Saimme maalis-huhtikuussa uudenlaisen tulosteen viime vuoden verotiedoista. Mikäli verotietoihin haluaa tehdä täydennyksiä tai on tarvetta muutoksille, ne pitää jättää henkilöstä riippuen joko ensi tiistaina, 14. tai 21. toukokuuta. Veroilmoituksessa on merkitty kunkin kohdalla täydennyksien viimeinen palautuspäivä.

Edellisinä vuosina verotietojaan on täydentänyt noin neljäsosa verovelvollisista yksityishenkilöistä eli lähes 1,5 miljoonaa. Täydennettävää on ollut muun muassa kotitalousvähennyksiin ja työmatkoihin liittyvissä tiedoissa.

Jo viime keväänä verotietojaan täydensi sähköisesti OmaVero-palvelussa yli puolet, ja nyt verottajalla on suuri toive vieläkin vilkkaammasta sähköisestä asioinnista. Sähköiseen palveluun siirtymistä edesauttaa huomattavasti se, että nyt verovelvolliset eivät saaneet perinteistä kaavakepohjaa, mihin oli helppo käsin kirjoittaa täydennyksiä. Mikäli nyt haluaa kirjata tietoja perinteisesti paperille, kaavakkeet pitää itse tulostaa verottajan verkkosivuilta.

Muutoksen tarpeen ymmärtää verottajan ruuhkankin kannalta. Menneinä vuosina verovirastojen saaman paperin määrä täytettyine kaavakkeineen on ollut melkoinen. Käsintäytettyjä kaavakkeita tulkitessa myös inhimillisen virheiden mahdollisuus on ollut huomattavasti suurempi kuin sähköisissä tiedoissa, joissa ei ole erilaisia tulkinnan mahdollisuuksia. Tietojen siirtyminen suoraan sähköiseen järjestelmään nopeuttaa tietojen käsittelyä huomattavasti.

On hyvä kuitenkin muistaa, että kaikki me emme ole vielä tottuneita tietotekniikan käyttäjiä. Näinä päivinä moni on joutunut pyytämään apuja verotietojen täydentämiseksi esimerkiksi jälkikasvultaan. Verottajan verkkosivuilla on myös ohjeita miten jonkun toisen voi valtuuttaa täyttämään omia tietojaan. Tässä muutosvaiheessa lienee kohtuullista toivoa, että kovin pienistä myöhästymisistä verottaja ei rankaisisi.

Verotustietojen digitalisoituminen on ymmärrettävää ja monelta kantilta katsoen suotavaa – muistaen kuitenkin sen, että kaikilta verovelvollisilta ei odoteta digiosaamista. Vähennystiedot on tulevaisuudessakin kaikkien kyettävä lähettämään tasapuolisesti.

