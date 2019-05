Nopeusrajoitukset voimaan Storån sillalla Kokkolassa – Remontti kaventaa ajokaistoja kesän ajaksi



Perhonjoen ylittävällä Storån sillalla Kokkolan Vitsarissa on tullut voimaan nopeusrajoitukset siltaremontin takia. Sillan kohdalla nopeusrajoitus on 30 km/h.

Työmaan kohdalla on edelleen kaksi kaistaa käytössä. Kaistoja on kavennettu remontin vuoksi. Ely-keskus ilmoitti jo aiemmin, että valo-ohjaus sillan kohdalle tulee elokuussa ja kestää noin 10 viikkoa. Urakoitsijana hankkeelle on Skanska Infra Oy.

Siltaremontin tulisi olla valmiina marraskuussa 2019.

Aiheesta on käyty kipakkaa keskustelua. Moni alueen toimija on vaatinut siltatyömään ajaksi väliaikaista siltaa. Siihen ei kuitenkaan olla ryhtymässä.

