Kokkolan kaupungin ympäristöpäällikön virka- ja talousrikosepäily eteni Pohjanmaan syyttäjänvirastolle – Poliisi sai esitutkinnan valmiiksi



Kokkolan kaupungin ympäristöpäällikön virka- ja talousrikosepäilyt etenevät syyttäjälle. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle Kokkola.

Tutkinnanjohtaja Henry Rinteelä Pohjanmaan poliisin talousrikosyksiköstä vahvistaa tiedon. Viime vuonna alkusyksystä alkanut esitutkinta on valmis.

– Poliisin esitutkinta on valmis ja sen perusteella on syytä epäillä rikosta. Asia on nyt siirtynyt Pohjanmaan syyttäjävirastolle, joka katsoo, onko tarpeen nostaa syyte.

Poliisin tutkinnassa rikosnimikkeinä ovat olleet törkeä kavallus ja virka-aseman väärinkäyttö. Rinteelä korostaa, että summat eivät hirveän suuria.

– Kyseessä on kuitenkin epäilty julkisten varojen väärinkäyttö, toteaa Rinteelä.

Tutkinta alkoi jo alkusyksystä, miksi se kesti näin kauan?

– Loppulausuntovaihe kesti normaalia kauemmin ja tähän oli omat syynsä, mutta kaikkinensa – ei tämä erityisen kauan kestänyt, sanoo Rinteelä.

Hänen mukaansa virkarikosten tutkinta on harvinaista talousrikosyksikössä.

– Meillä näitä on hyvin vähän, mutta nämä tutkitaan normaaliin tapaan. Kaikissa jutuissa on omat erityispiirteensä, jotka vievät aikaa, mutta ei tässä mitään erityistä hankaluutta ollut, sanoo Rinteelä.

Pitkään venyvät jutut ovat ikäviä tutkinnan kohteelle, kuinka kauan syyteharkinta kestänee?

– Siinä menee loppukevät ja alkukesä, saattaa olla että menee syksyyn saakka, arvioi Rinteelä.

Syytettä ei välttämättä edes nosteta?

– Poliisin esitutkinnan perusteella on syytä epäillä rikosta, mutta syyttäjä arvioi lopullisesti, onko tarpeen nostaa syytettä, korostaa Rinteelä.

