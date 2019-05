Ari-Pekka Lahden sunnuntaipakina: Vihreä vallankumous?

Ruotsi aikoo triplata kaivostensa määrän. Norjassa luku kaksinkertaistuu. Suomessa ollaan vielä innokkaampia. Noin kaksi kolmasosaa kaikista pohjoismaihin jätetyistä etsintäluvista jätetään Suomeen. Syykin on selvä. Ulkomaisia firmoja verotetaan täällä kaikkein vähiten.

Osa uusista kaivossuunnitelmista on kokoluokaltaan aiempia suurempi. Esimerkiksi Urho Kekkosen kansallispuiston ja Värriön luonnonsuojelualueen väliin suunniteltu norjalaisen Yaran fosforikaivos on kooltaan 40-60 neliökilometrin suuruinen.

Röyhkeintä meno on kuitenkin Norjassa. Norjan hallituksen hyväksymät ilmastonmuutosta hillitsemään tarkoitetut pykälät pyritään täyttää sähköautojen määrää voimakkaasti lisäämällä. Tämän vuoksi hallitus on siunannut kaivosprojektin Repparfjordissa. Tarkoitus on perustaa vuonon rantaan kuparikaivos, jonka louhimaa mineraalia käytetään sähköautojen akuissa. Lupa on myönnetty myös kaivosjätteen loppusijoittamiseen suoraan läheisen vuonon pohjaan. Alueella sijaitsee Norjan parhaimpiin kuuluva lohijoki, merisaamelaisten perinteiset pyyntialueet sekä porojen laidunalue.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kysyisinkin norjalaisilta, mihin he tällä vihreällä vallankumouksellaan pyrkivät? Onko maailman tulevaisuus siinä, että Oslon jupit saavat entistä paremmalla akulla varustetun sähköauton? Silläkö tämä maailma pelastetaan, että täytetään hallituksen hyväksymät hiilidioksidipykälät, ja samalla tuhotaan merkittävä osa vuonomaan kauneinta luontoa? Ei taida onnistua.

Sama ajattelutapa on nähtävissä Suomessa. Hallitus kaataa pohjoiset metsät, ja puhuu heti perään hiilinielutavoitteista. Lobbarikaverin kanssa sitten nostetaan ryyppy Palace-hotellin kattoterassilla Helsingin maiseman levittäytyessä alla. Miten hienoa maailmaa taas rakennettiinkaan jälkikasvulle!

Levi-keskus säilyi, Kemiin saatiin sellutehdas, ja vieläpä niin, että ilmastotavoitteet ylittyivät. Samalla kaikki elävä muuttui kuolleeksi. Turistiryntäystä ei koskaan tullut, siihen kyllä varauduttiin infraa rakentamalla, mutta kun kaikki oli valmista, vedettiin itse matto kehityksen alta.

On se hienoa tämä vihreän vallankumouksen vierestä seuraaminen. Kiiltäväkaulaiset jupit ympäri maailman rikastuvat, kansa köyhtyy ja joutuu muuttamaan hanttihommiin pääkaupunkeihin. Samaan aikaan perinteinen elinympäristö muuttuu resurssiksi rikkaiden leluihin ja suurten kansainvälisten firmojen kasvupyrkimyksiin.

Minusta tämä on kaksinaamaista touhua. Ensin saastutetaan ja sitten kerrotaan julkisuudessa, miten hienosti ilmastotavoitteet on saavutettu. Tämän jälkeen lennetään viikonloppulomalle ties mihin Yhdysvaltoihin suunnittelemaan uutta vihreää liiketoimintaa dollarien kiilto silmissä. Rehellisempää olisi todeta, että maailma ei tämmöisellä toiminnalla pelastu.

Totuus on se, että fossiilisten polttoaineiden käyttö lisääntyy, eliölajit kuolevat, hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä lisääntyy, ja mikromuovia löytyy pohjoisnavan alta.

Uusimpien tutkimusten mukaan meillä on viisi vuotta aikaa kääntää tämän yhteisen laivamme suunta. Valitettavasti mikään toiminta ei tällä hetkellä viittaa siihen. Jos tämä talouskasvun vauhti jatkuu muutaman vuoden, niin peli alkaa olla pelattu.

Tuleva pääministerimme totesi muutama vuosi sitten, että mitä sitä sadan vuoden päästä tapahtuvia asioita murehtimaan, eihän meistä kukaan ole elossa enää sitten. Tämänkaltaisen ajattelun toivoisi jo loppuvan. Edes tulevien sukupolvien vuoksi.