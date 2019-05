”Rantakatua ei saa myllätä kesällä” – yrittäjät eivät halua katuremonttia parhaaseen terassiaikaan



Outi Airola

Rantakadun yrittäjät ovat iloisia tulevasta Rantakadun remontista, mutta kiukkuisia siitä, ettei heidän mielipidettään ole kysytty.

– Meitä ei ole infottu näistä asioista millään lailla, vaan saimme lukea asiasta Kokkola-lehdestä, puuskahtaa Rockn’roll Dinerin yrittäjä Pauliina Lehtola.

Hän huomauttaa, että kutsu infotilaisuuteen tuli, mutta viime tinkaan.

– Kukaan ei päässyt paikan päälle semmoisella aikataululla, harmittelee Lehtola.

Nyt on yrittäjillä asiaa.

– Ensinnäkin, on hassua että jo ennestään vähäisiä parkkipaikkoja vähennetään puolella Rantakadulla. Toisaalta Pitkänsilankadulle tulee lisää parkkitilaa, mutta kun 20 parkkipaikasta lähtee puolet, sillä on merkitystä.

Suurempi ongelma on katuremontin ajoitus.

– Se on suunniteltu keskikesälle, jolloin meillä on terasseiden kulta-aika ja sesonki käsillä. Jos silloin on kadut auki ja pölytetään, terassit ovat käytännössä pois käytöstä, arvioi Lehtola.

Hän ehdottaa remonttiajaksi elokuun puolta väliä, jolloin maa on vielä sula, mutta paras sesonki on mennyt ohi. Hän kritisoi myös ajatusta terasseista, jotka siirtyisivät keskemmälle katua, osin pysäköintiruutuihin.

– Sehän on mahdoton ajatus anniskelun valvonnan kannalta, kun keittiöt ja tiskit ovat ravintoloiden perällä, sanoo Lehtola.

Hän ylipäätään ihmettelee, miksei keskustan elävöittämiseen oteta mukaan paikallisia yrittäjiä. Tässä tapauksessa Rantakadun yrittäjiä.

– Sitä olemme ihmetelleet, koska meillä on yhteinen tavoite elävämmästä keskustasta, mutta myös käytännön tietoa mahdollisuuksista, sanoo Lehtola.