Kruunupyyläinen sometähti Jennifer Käld lähtee kampanjan keulahahmoksi – Pelastakaa Lapset haastaa pohtiii mikä verkossa on totta



Pelastakaa Lasten #DeepFakeChallenge haastaa miettimään, mikä verkossa on totta. Kampanjaa tähdittää Suomen suosituin TikTok-tähti kruunupyyläinen Jennifer Käld.

Suurin osa lapsista ja nuorista viettää merkittävän osan vapaa-ajastaan verkossa. He oppivat tekniikan käytön helposti, mutta eivät automaattisesti tiedä, miten netissä ollaan turvallisesti. Pelastakaa Lasten uusi #DeepFakeChallenge -kampanja opastaa nettisisältöjen kriittiseen tarkasteluun ja verkkoturvallisuuteen.

Kampanja kannustaa lapsia ja nuoria mediakriittisyyteen ja neuvoo, miten verkon sisältöjen todenperäisyyttä voi selvittää helposti.

– Tsekkaa faktat, pidä huolta yksityisyydestäsi ja harkitse, mitä jaat, on viestimme lapsille ja nuorille, sanoo Pelastakaa Lasten erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen.

– Verkosta löytyy paljon hyödyllistä ja tärkeää tietoa, mutta sinne tuotetaan myös yhä enemmän väärää ja vääristynyttä materiaalia. Aikuisenkin on välillä vaikea erottaa, mikä verkossa on totta ja mikä ei ja lapselle tämä on vielä vaikeampaa. Lapsille on tärkeää opettaa, ettei kannata uskoa kaikkea, mitä näkee.

Kampanjan tavoitteena on myös jakaa tietoa ja ennaltaehkäistä lapsen seksuaalista houkuttelua verkossa eli groomingia ja lisätä keinoja sen tunnistamiseen.

– Suurin osa lapsista on verkossa ja pelialustoilla turvassa. Lapsen lähestyminen verkossa on kuitenkin yhä helpompaa, mikä lisää riskiä tuntemattomien yhteydenotoille. Näistä asioista on tärkeä puhua, sillä etukäteen annettu tieto ja ohjeistus auttavat lasta toimimaan hämmentävässä ja pelottavassa tilanteessa, erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen sanoo.

Tärkeää aihetta lähestytään innostavalla tavalla, kun #DeepFakeChallenge-tanssihaaste valtaa verkon. TikTok-tähti Jennifer Käld haastaa kaikki mukaan tanssimaan.

– Jennifer tavoittaa lapset ja nuoret heidän suosikkikanavissaan. Jenniferilla on TikTokissa yli 4,4 miljoonaa fania, jotka hän kutsuu mukaan osallistumaan haasteeseen. Hän julkaisee kampanjavideonsa perjantaina 3.5. klo 17 TikTok- ja Instagram-kanavillaan.

#DeepFakeChallenge on TikTokissa ja muissa some-kanavissa pyörivä tanssihaaste. Haasteen tarkoituksena on levittää tietoisuutta verkkoturvallisuudesta: kaikki verkossa aidolta näyttävä ei ole totta. Haasteeseen osallistutaan kuvaamalla oma tanssi ja jakamalla se somessa hashtagilla #DeepFakeChallenge

"Olen yhä sama pikkupaikkakunnan tyttö", toteaa kruunupyyläinen Tik Tok -julkkis Jennifer Käld