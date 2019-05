Täydenkuun Tanssien rahoitus pieneni 30 000 euroa – festivaali jäi pirstaleisen avustuskentän väliinputoajaksi.



Taiteen edistämiskeskus myönsi huhtikuussa Pyhäjärvellä järjestettävälle Täydenkuun tanssit -festivaalille 85 000 euron tuen. Tuesta huolimatta Pyhäsalmen tanssi arvioi Taiken myöntämän tuen kokonaisuutena laskeneen kymmeniä tuhansia euroja.

Tanssin tiedotuskeskuksen tiedotteen mukaan lasku johtuu siitä, että Täydenkuun tanssit on aiemmin saanut avustusta myös osana Pohjoisen tanssin aluekeskusta. Tämä tuki on kuitenkin lakkautettu, samalla kun esittävien taiteiden toiminta-avustusta on lisätty.

Täydenkuun tanssit kokee olevansa väliinputoaja Taiken avustuspolitiikassa. Festivaalin taiteellinen johtaja Alpo Aaltokoski sanoo tiedotteessa tuen leikkauksen olevan todella raju.

– Kolmekymmentä tuhatta euroa lähtee nyt pois tiloista ja tekniikasta, mistä seuraa, että joudumme vähentämään ohjelmaa merkittävästi. Koko homma menee uusiksi.

Aaltokosken mukaan 30 000 euron pudotus festivaalin julkisessa rahoituksessa on "käytännössä kuolinisku festivaalille". Hän uskoo, että nyt tehtävät ohjelmistoperuutukset vaikuttavat negatiivisesti festivaalin jatkoon.

Taiken johtaja Paula Tuovinen toteaa, että Täydenkuun tanssien tukea ei ole ollut tarkoitus leikata. Pyhäsalmen tanssi on jäänyt jalkoihin avustusmuotoja ja -käytäntöjä muuteltaessa. Taikella on 22 erilaista rahoitusmuotoa ja määrärahoja eri rahoitusmuotojen välillä ei voi siirtää. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä määrärahat taas tulevat Taikelle 14 eri osassa.

Tuovisen mukaan tämän hallituskauden aikana pyritään tilanteeseen, jossa ministeriön rahoitus tulisi Taikelle yhtenä kokonaisuutena, jotta Taike voisi kehittää rahoitusmuotoja itse vastaamaan taidekentän nykytilannetta.