Poliisi vahvistaa uhkauksen Oulun kauppakeskus Valkeaan

Poliisi kertoo olevansa tietoinen Oulun kauppakeskus Valkeaan kohdistetusta uhkauksesta.

Oulun poliisi tiedottaa, että uhkaus on tehty sunnuntain 5.5. päivämäärällä, ja se on julkaistu Tor-verkossa.

Poliisi selvittää tilannetta ja viestin lähettäjää, mutta ei tiedota tällä erää millainen uhkaus on, tai miten tutkinta etenee.

Tor-verkko mahdollistaa Internetin anonyymin käytön, verkkokeskustelun ja pikaviestinnän. Sitä käyttää laaja kirjo ihmisiä sekä laillisiin että laittomiin tarkoituksiin.

