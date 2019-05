Keskipohjanmaa 50 vuotta sitten: Uusi uimahalli huokealla



Kokkolan ja Kaarlelan neljä Lions Clubia ovat kypsytelleet ratkaisun, jonka avulla Kokkola selviää uimahallista erittäin huokealla. Kysymyksessä on kuplauimahalli josta ruotsissa on ehditty saada myönteisiä kokemuksia ja jonka toimekkaat leijonat aikovat nyt toteuttaa Kokkolassa Noin 70 metriä pitkä ja 17 metriä leveä laitos aiotaan sijoittaa lähelle urheilutaloa. Työt on tarkoitus käynnistää jo tässä kuussa, jolloin laitos valmistuisi syksyksi.

Kustannusarvio on 361.000 markkaa, tällöin muovikupla ja altaiden materiaali on saatu lahjoituksena. Kaupunki saattaa selvitä rakennuskustannuksista 65.000 markalla. Vesi- ja sähkökustannukset tekisivät vuodessa noin 20.000 markkaa ja ne tulisivat kaupungin kustannettaviksi vähintäin kolmen vuoden ajan.

Kaupunginhallitus on suhtautunut asiaan myönteisesti ja neuvottelee aloitteen tekijöiden kanssa kun tekee esityksensä valtuustolle.