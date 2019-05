Tiina Ojutkangas: Puutarhoito on ihanaa ja rasittavaa multaterapiaa – Nyt voi keskittyä vaikka lumitöihin



Puutarhanhoito on ihanaa ja rentouttavaa. Kun kädet työskentelevät pehmeässä mullassa, istuttavat taimia tai kylvävät siemeniä, voi pää tyhjentyä kaikessa rauhassa turhista ajatuksista ja parhaimmillaan ajautua miettimään ihan ulkopuutarhallisia asioita.

Tänä viikonloppuna eletään sen verran poikkeuksellisessa säässä, että pihatyöt ovat vaihtuneet lumen luomiseen.

Puutarhavimman ensisävelet soitetaan joka vuosi jo talvella, kun voi selailla puutarhakirjoja ja -lehtiä. Keväällä puutarhakatalogien ilmestyttyä pääsee tauti puhkeamaan kunnolla.

Viherpeukalo loihtii mielessään suunnattoman kauniita näkymiä: kiviaitaa pitkin kasvavia kivikkokasveja, ruusupensaiden muodostamia oleskelualueita, pensasaitoja ja syreenimajoja, jonka keskellä on metallijalkainen pyöreä pöytä ja tuolit, joiden selkänojille on levitetty kauniit villashaalit. Vanhat kivikkopuutarhat -lehti on jäänyt kuin sattumalta pöydälle. Tunnelma on kuin Salainen puutarha -kirjassa.

Erityisen viehättävää on laatia suunnitelmia perennapenkkejä varten. Piirtää vaihtoehtoisia malleja ja erikokoisia kukkapenkkejä, joissa otetaan huomioon kukinta-ajat toukokuusta syyskuulle ja huomioidaan se, että kukkamaa on kaunis jopa puolisen vuotta.

Todellisuudessa perennapenkkiä on tullut rakennettua pääosin summanmutikassa, jopa hetkellisen inspiraation ja mielihalujen mukaan. Tyypillistä minulle on myös haluta muutoksia valmiiseen, monivuotisia kasveja eli perennoja sisältävään kohteeseen jo ensimmäisenä kesänä. Uusien taimien ostovimma voi muuttua niin vaativaksi, että tuskin jaksaa odottaa taimikauppojen avautumista aamulla. Jos tuntisin samaa kiinnostusta uusien vaatteiden ostamiseen, voisi vaatekaappi näyttää ihan toisenlaiselta.

Puutarhanhoito on vuosia ja vuosikymmeniä vaativa harrastus. Että pystyy saamaan hienon lopputuloksen, ei auta hätäillä vaan rauhoittua, keskittyä, suunnitella ja malttaa odottaa tuloksia. Toisinaan lopputuloksesta pääsevät nauttimaan vasta seuraavat asukkaat.

Puutarhassa ei saa pikavoittoja eikä takaiskuista pidä lannistua. Joskus tulee istutettua väärän vyöhykkeen kasveja tai pienilmaston rakentelu ei onnistu. Sopivan lämmintä ja sateista kesää sopii toivoa, mutta säätyyppiin ei ihminen yhden kesän toimillaan voi vaikuttaa.

Vähän jännittää lähipäivien sää. Näin kylmää, jopa talvista toukokuun alkua ei ihan heti tule mieleen. Puutarhahansikkaat voi laittaa takaisin laatikkoon ja heittäytyä viikonlopuksi helpompien harrastusten eli puutarhahaaveiden pariin. Tai ulkoilusta voi nauttia myös lumitöiden parissa.