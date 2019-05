Pääkirjoitus: Sairaalan turvallisuus on vaativa kohde – Vauvan katoaminen Keski-Pohjanmaan keskussairaalasta järkytti



Yhteiskunnan turvattomuus näyttäytyi järkyttävällä tavalla huhtikuussa, kun vastasyntynyt vauva vietiin Keski-Pohjanmaan keskussairaalasta huhtikuussa. Tämä tapaus päättyi hyvin ja vauva palautui oikeaan paikkaan hyvässä kunnossa. Lapsen äidin ja sairaalan henkilökunnan huolta ja järkytystä on vaikea edes kuvitella. Erityisen kauheaksi tilanteen teki se, että kyseessä oli suojattomimman mahdollisen ihmisolennon turvallisuus.

Kyseisen tapauksen taustoja ei ole avattu julkisuudessa, mutta keskustelun sairaaloiden turvallisuudesta se käynnisti. Samoja asioita on syytä miettiä monenlaisten julkisten ja toisaalta yksityistenkin tilojen kuten työpaikkojen kohdalla. Oppilaitoksissa turvallisuusasiat ovat olleet erityisten toimenpiteiden kohteena jo vuosia.

Yhteinen kysymys on ainakin se, että elämästä ei haluta liian monimutkaista ja valvottua. Ei ole mitään syytä olla liian sinisilmäinenkään.

Suomalaisissa sairaaloissa saavat vieraat ja potilaat liikkua suhteellisen vapaasti. Harvat ovet ovat suljettuina yöaikaa lukuun ottamatta ja kerroksista ja osastoilta toisiin voi liikkua ilman kulkukortteja. Myöskään vierailijoiden tietoja tai henkilöllisyyttä ei yleensä kysytä.

Keskipohjanmaahan yhteyttä ottanut potilas ihmetteli esimerkiksi sitä, että osastolle potilaaksi tullutta ei ohjeistettu mitenkään paloturvallisuusasioissa tai hätäpoistumisessa. Myöskään esimerkiksi synnytysosastolla olevaa vierailusääntöä ei valvota vaan huoneisiin pääsee "kuka tahansa", vaikka vierailut on tarkoitettu lähiomaisille.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluyhtymä Soiten turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Pasi Paasila kertoo, että niin sanottua fyysistä turvallisuutta on parannettu koko Soiten kaksivuotisen olemassaolon ajan. Lisätty on esimerkiksi kameravalvontaa. Osastoilla on kulunvalvontaovet, jotka ovat auki vierailuaikoina ja muuten suljettuina. Paasilan mukaan yhteiskunnan uudet riskitekijät kuten päihteet näkyvät myös sairaalassa.

Sairaalassa on voitava olla turvassa ja on hyvä, että asioihin panostetaan. Olennaista on myös se, että suunniteltuja käytäntöjä valvotaan myös arjessa.