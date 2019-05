Anni Saaren kolumni: Minne katosivat kotimaiset näytelmät – Kaikissa Pohjanmaan teattereissa nähdään ensi syksynä musiikkiteatteria

Näin viime viikonloppuna kaksi teatteriesitystä, joissa ei ollut väliaikaa. Kansallisteatterin Willensaunan Tie Konyaan jakautui kyllä selkeästi kahteen osaan, mutta jälkimmäinen osa oli huomattavasti lyhyempi, joten oikeastaan väliajalle ei ollut tarvetta. Ihmisten marssittaminen ulos ja sisään olisi ollut turha ruljanssi.

Q-teatterin tilat ovat Willensaunaakin ahtaammat. Ja kun Saara Turusen Medusan huone oli viimeistä paikkaa myöten loppuunmyyty, sitä tungeksimista ei moneen kertaan viitsisi tehdä.

Medusan huone on sitä paitsi tunnelmaltaan niin tiivis, että sen keskeyttäminen kuoharijonossa seisomiseen tuntuisi pyhäinhäväistykseltä. Ja sanottakoon se nyt, että kyseessä oli parhaita koskaan näkemiäni kotimaisia teatteriesityksiä.

Uusien muotojen tarjoaminen pienillä näyttämöillä ja pienissä teattereissa on toinen teatterissa tällä hetkellä vallalla olevista trendeistä. Näissä esityksissä voidaan kysyä, mikä esitys oikeastaan on. Voiko se olla keskustelu tai ääniteos, tai voiko vastanäyttelijä olla videotallenne?

Toinen trendi on tälle suuntaukselle vastakkainen, nimittäin suurten näyttämöiden isot musikaalit. Varsinkin kansainvälisten musikaalien muoto on tiukasti säädelty ja esitysoikeudet ovat kalliita, joten tuottoa on tultava. Helsingin kaupunginteatterin ensi syksyn Pieni merenneito -musikaalin halvimmat permantopaikat maksavat yli 70 euroa.

Näiden trendien väliin jäävät keskikokoiset teatterit, joilla ei ole varaa isoihin musikaaleihin, mutta joiden on silti saatava päänäyttämön esityksillä katsomot täyteen. Millä ne sen tekevät?

Musiikkiteatterilla. Kokkolassa Juha Vuorisen käsikirjoittama Carola – Sydämeen jäi soimaan veti hyvin viime syksynä, ja ensi syksynä tehdään Nunnia ja Konnia -musikaali.

Vaasan kaupunginteatterissa esitettiin viime syksynä Myrskyluodon Maijaa, ensi syksynä Sugar – Piukat paikat.

Seinäjoella syksyn avaa musiikkinäytelmä Lapualaisooppera. Viime syksynä tällä paikalla oli Kolmas Nainen -yhtyeen musiikkiin tehty Tästä asti aikaa.

Musiikkiteatteri on hyvin tehtynä varsin viihdyttävää katsottavaa. Mutta onko todella niin, että puheteatteri ei kiinnosta yleisöä suurten kaupunkien ulkopuolella?

Vai onko yleisöpohja niin pieni, että se on alistunut katsomaan ajankohtaiset näytelmät isoissa kaupungeissa?