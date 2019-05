Juha Savelan kolumni: Kiekkokeväästä tuli oranssi, kun HPK juhlii mestaruutta

Kotimaisen kiekkokevään väri on sitten oranssi, kun HPK lauantaina tuli, näki ja voitti seitsemännen finaalin. Olisi tietysti pitänyt arvata, ettei Oulussa pelattava seiskafinaali voi muuten päättyä kuin jatkoaikamaaliin.

Kahdella edelliskerralla Kärpät juhli voittajana. Lauantaina oli Kärppien vuoro tuntea tyhjyyttä, kun pitkä kausi päättyy tappioon ja pettymykseen. Fiiliksillä on tietysti valtava ero.

Ouluunkin toki tuli Kärppien somessa viljelemä valkea kevät, mutta sen takana oli säiden haltijan taikoma takatalvi.

HPK:n mestaruus on joukkuepelaamisen voitto. Suuria tähtiä Kerhon riveissä ei ollut yhtä paljon kuin muissa kärkiseuroissa. Se näkyi pitkässä runkosarjassa, jossa materiaalin merkitys väistämättä korostuu. Kevään pudotuspeleissä erot tasoittuvat. Mitä enemmän saat peliäsi kehitettyä, sitä varmemmin menestyt.

Kun näin käy, iso kiitos mestaruudesta menee valmentaja Antti Pennaselle, jonka koulussa pelaajat kehittyivät ja pelitapa kehittyi. Syntyi aito ja raikas kasvutarina, joka kantoi mestaruuteen asti.

Se näkyi myös loppuotteluissa. Kaukalossa kamppaili tasainen pari, jossa momentum heilahti puolelta toiselle. HPK ei luovuttanut missään vaiheessa. Palkinto tuli seiskapelin jatkoajalla.

Runkosarjassa dominoineen Kärppien käyrä kulki toiseen suuntaan. Kärpät oli vaikeuksissa jo Ilveksen ja HIFK:n kanssa, mutta oululaiset selvittivät ne. Hurmoksessa pelannut HPK oli liian paha rasti.

Toki vasta seiskapelissä ratkeavassa finaalisarjassa oli ja on aihetta jossitteluille suuntaan ja toiseen. Oli sitä lauantain Oulun pelissäkin, kun Kärpät jauhoi kolmannessa ja neljännessä erässä.

Mutta maalit ratkaisevat, parempi voitti.

Finaalissa pelasivat Liigan tämän hetken kaksi eniten hyökkäyspeliin suuntautunutta joukkuetta. Siitä huolimatta: puolustaakin piti, molempien. Ikiaikainen klisee hyökkäämällä voitetuista peleistä ja puolustamalla voitetuista mestaruuksista ei olisi ikiaikainen, jos siinä ei olisi myös totuuden siementä.

HPK:n menestys antaa uskoa myös muille liigayhteisön pienemmille seuroille. Menestys on mahdollista, jos keskitytään oikeisiin asioihin ja tehdään oikeita valintoja.

Kärppien tai Tapparan kaltaista dynastiaa pienten seurojen on vaikeampi rakentaa, koska mestaruuden seurauksena joukkue tänä päivänä hajoaa. Isommat liigat ja seurat kutsuvat mestarijoukkueen kärkinimiä. Niin on käymässä HPK:llekin, jonka mestaruuden kulmakivet ovat jättämässä seuran. HIFK kutsuu Teemu Turusta ja Otto Paajasta, Emil Larmia on huhuttu Tapparan ja Kärppien maalille.

Mutta näitä siirtoja ei kannata lähipäivinä Kerhossa murhehtia. Kannattaa nauttia silloin kun on sen aika.