Pääkirjoitus: Kitinkannus on hyvä esimerkki ennakkoluulottomasta uudistumisesta – Soitella edessään kovat päätökset



Keskipohjalainen Kitinkannus on onnistunut tavoitteessaan reagoida muuttuvan maailman vaatimuksiin. Kitinkannus tunnetaan alun perin Kannuksen Veljeskodin nimellä.

Alkuperäisten tehtävien vähennyttyä vuonna 2006 Kitinkannuksessa alettiin keskittyä vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, avokuntoutukseen ja asumispalveluihin. Tämä on edellyttänyt isoa muutosta laitoksen toiminnassa: investointeja laitteisiin, koulutukseen ja osaamiseen.

Kitinkannus sai runsaasti huomiota hankkiessaan Suomen ensimmäisen kävelyrobotin yhdeksän vuotta sitten. Yksinkertaisesti sanottuna kyse on koneesta, jonka avulla kuntoutuspotilaat voivat harjoitella kävelemistä. Muutama vuosi sitten Kannuksen laitetta täydennettiin ja myös kuntoutusta tarvitsevat lapset voivat harjoitella kävelyä.

Kannukseen tullaan kuntoutumaan eri puolilta Suomea. Muun muassa Oulun yliopistollinen keskussairaala käyttää keskipohjalaisia palveluita.

Koko Suomessa on yhdeksän kävelyrobottia, jotka ovat siis harvinaisia ja kalliita. Nyt hämmennystä herättää se, että Keski-Pohjanmaan alueella näitä robotteja on kaksi. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluyhtymä Soite hankki tammikuussa avatulle neurologian ja vaativan kuntoutuksen osastolle oman Lokomat-kävelyrobotin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kitinkannuksen toimitusjohtaja Katri-Helena Syri arvioi Keskipohjanmaassa, että osaston avaaminen on hyvä asia. Kävelyrobotin hankkimista hän kuitenkin ihmettelee, kun maakunnassa on jo yksi laite ja osaava henkilökunta (KP 5.5.). Kyseisen Keskipohjanmaan tilaajille tarkoitetun jutun voit lukea tästä linkistä.

Ylilääkäri ja toimialajohtaja Marko Rahkonen Soitelta toteaa, että robotti nopeuttaa sairaalahoitoa vaativien potilaiden kuntoutuksen aloittamista. Kitinkannuksen viesti olikin Soiten robottihankintaa ennen, että Soite hankkisi vuodepotilaille soveltuvan laitteen.

Puitesopimus vaativan neurologian kuntoutumisen jaksoista Soiten ja Kitinkannuksen välillä on voimassa, mutta potilasvirta on tyrehtynyt.

On ymmärrettävää, että Kannuksessa ollaan huolestuneita oman laitoksen tulevaisuudesta. Hankittua ammattitaitoa ei ole syytä hukata. Soitenkin talouspaineiden keskellä maallikkojärki sanoisi, että yhteistyö ja päällekkäisten tehtävien karsiminen ovat hyviä tapoja selviytyä. Kitinkannus on näyttänyt hyvää esimerkkiä uudistuessaan ennakkoluulottomasti.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymällä Soitella on edessään kovat ajat: isoja päätöksiä tehdään maanantaina ja lähiviikkoina.

Ihmisten ja toimijoiden hätä on suuri ja juttuvinkkejä sosiaali- ja terveyspalveluista tulee toimitukseen poikkeuksellisen paljon. Soite tuottaa palveluita, joiden arvo kansalaisille on valtavan suuri. Vaikeissa tilanteissa myös oikeanlainen viestintä on välttämätöntä.

Miten Soiten talous saadaan siihen pisteeseen, että kuntien rahat riittävät, mutta toiminta ja hyvät palvelut ovat mahdollisia? Soiten hallituksella menee maanantaina tunteja näiden asioiden puntaroimiseen ja päättämiseen, kun se käsittelee talouden tasapainottamisohjelmaa. Se on selvää, että lopputuloksessa on nielemistä.

Keskipohjanmaa seuraa Soiten päätöksentekoa ja kertoo maanantain kokouksen päätöksistä.