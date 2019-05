Kokkolassa pitkään pelannut Washilly Tshibasu teki sopimuksen Pietarsaaren Jaron kanssa



Belgialainen Washilly Tshibasu, 29, on tehnyt sopimuksen jalkapallon Ykkösessä pelaavan Pietarsaaren Jaron kanssa. Tshibasu on tuttu pelaaja alueelle, sillä hän on edustanut useampana vuonna Kokkolan Pallo-Veikkoja Ykkösessä ja Kakkosessa vuosina 2013-17. Tshibasu on pelannut Ykkösessä 49 ottelua, joissa on syntynyt 19 maalia.

Alun perin kongolaisbelgialainen Tshibasu tuli Ouluun OPS:n riveihin 2013. Hän ehti myös pelata PS Kemissä kaudella 2015, kunnes palasi takaisin Kokkolaan. Kausi 2017 jäi KPV.ssä tyngäksi, kun Tshibasu oli poissa syyskaudella. Silloin viestettiin julkisuuteen, että hän on pois "henkilökohtaisten syiden" vuoksi.

Tshibasu pystyy pelaamaan hyökkäyksessä useassa roolissa, mutta useimmiten hänet on totuttu näkemään laitahyökkääjän paikalla.Tshibasu kertoo olevansa tyytyväinen, kun sopimus Jaron kanssa varmistui.

– Olen tyytyväinen solmittuani sopimuksen Jaron kanssa. Tulin Jaroon tekemään parhaani ja auttamaan joukkuetta sillä energialla, joka minulla on. Olen ollut joukkueen mukana jo lähes parin kuukauden ajan ja joukkueessa on ollut hyvä ilmapiiri. Hyvän ilmapiirin lisäksi kaksi ensimmäistä ottelua ovat olleet hyviä ja jos pystyn tuomaan siihen jotain lisää, niin teen sen mielelläni, Tshibasu kertoo.

Kevään siirtoikkuna on jo mennyt umpeen, mutta koska Tshibasu oli sopimukseton pelaaja ennen siirtoikkunan avautumista, on hän vapaa edustamaan Jaroa välittömästi. Tshibasun hankinta oli mahdollista ulkopuolisten rahoittajien ansiosta.

Jaro on aloittanut Ykkösen kahdella voitolla ja seuraava ottelu pelataan lauantaina 11.5. Porissa, jolloin vastustajaksi asettuu sarjanousija MuSa.

