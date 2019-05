Harvinainen mustajoutsen havaittiin Lohtajalla – Jäi kolmanneksi pyöräksi muiden joutsenten kanssa



Lohtajalla havaittiin sunnuntaiaamuna suhteellisen harvinainen mustajoutsen (cygnus atratus). Raija Kurki nappasi kuvan joutsenista Savipauhankivillä. Yksi niistä oli mustajoutsen.

Kurki oli miehensä kanssa aamukahvilla Lohtajan Trööttissä sijaitsevalla mökillä, kun he huomasivat jotain outoa lahdella.

– Mieheni havaitsi siinä, että nyt ei kaikki joutsenet ei ole aivan valkoisia. Otin kameran mukaan ja sain otettua kuvan. Mustajoutsen yritti kovasti toisten seuraan, mutta jäi "kolmanneksi pyöräksi". Tässä on paljon lintuja ja etenkin joutsenia. En ole varsinainen lintubongari, mutta mukava muuttolintuja on näin keväisin seurata, Kurki kertoo.

Savipauhakivien lähellä on Kalarannan lintutorni, jonne voi ennakoida pientä bongariryntäystä havainnon vuoksi.

Mustajoutsen on alkujaan häkkikarkulainen, eli se on alun pitäen paennut tarhasta Keski-Euroopasta. Osa mustajoutsenista on villiintynyt ja pesii tätä nykyä Euroopassa. Mustajoutsen on alun perin kotoisin Australiasta. Suomessa mustajoutsenia havaitaan aika ajoin, mutta silti se on suhteellisen harvinainen näillä leveysasteilla.

Vuonna 2016 mustajoutsenhavainto tehtiin Kalajoen Rahjassa.