Lukijan mielipide: Miksi terveydenhuollon kustannukset karkaavat Keski-Pohjanmaalla?



Sunnuntain Keski-Pohjanmaa lehdessä oli erittäin hyvä ja paljastava artikkeli maakuntamme terveydenhuollon kulukurista.

Manner-Suomen pienimpään maakuntaan hankittiin jo toinen kävelyrobotti Soitelle, kun koko maassamme niitä on vain 10 kappaletta. Tällainen robotti maksaa satoja tuhansia euroja.

Kannuksen Kitinkankaassa sellainen kävelyrobotti on ollut jo vuodesta 2010 asti. Kannuksesta on karkeasti ottaen noin 50 kilometriä kaikkiin Keski-Pohjanmaan kolkkiin.

Koko viime talven on Soite ollut kepin nokassa käsistä karkaavien kustannustensa kanssa. Soiten hallitus on hyvin tiukasti vaatinut Soitelta noin 10 miljoonan euron säästöjä. Ymmärrettävästi Kokkolan luottamushenkilöstö on ollut äkäinen, koska suurimman osan Soiten kustannuksista maksavat Kokkolan veronmaksajat.

No, kuitenkin nämä samat Soiten hallituksen kokkolalaisetkin jäsenet ovat olleet hyväksymässä tämänkin kävelyrobotin hankinnan. Muutoin sitä ei olisi pystytty hankkimaan. Ja sitten parin kokouksen päästä taas samat hallituksen jäsenet ovat vaatimassa Soitelta säästöjä, kun kulut ovat karkaamassa pilvien lailla tuulen mukana. Hoitovuorokausi Kitinkannuksessa maksaa veronmaksajille 300 euroa ja Soitella 500 euroa. Ja mistäs sitä sitten Soite pannaan säästämään. Maakunnan ympäristökuntien vanhusten palvelutaloista ja terveydenhuollosta hoitopaikkoineen ja lääkärin vastaanottoajoista.

Pikkuhiljaa alan ymmärtämään Keski-Pohjanmaan maakunnan rajoilla olevien kuntien kipuilua kuulua maakuntaan. Himanka jo vaihtoi aikaa sitten pohjoiseen. Kannus on kipuillut ainakin kolmekymmentä vuotta harkinnoissaan, notta mihin kuulua. Keiden kanssa kaveerata? Muun muassa Kannuksen Osuuspankki ei liittynyt Keski-Pohjanmaan ja Kalajokilaakson yhteenliittymän vaan Suomenselän OP-ryhmään, siis Keski-Suomeen päin. Perholla on myös ollut vuosien saatossa monenlaisia harkintoja edestakaisin.

Kysymys kuuluukin: kuinka monta reuna-alueen kuntaa Keski-Pohjanmaan maakunta kestää menettää ennen kuin maakunnan olemassaololle ei enää ole edellytyksiä. Kokkola, Kaustinen, Veteli.

Näihin päätöksiin vaikuttaa täysin ratkaisevasti, millaisia yhteistyökuvioita maakunnassa toteutetaan. Millaista arvostusta ja vastapalloja maakunnan laidoille osoitetaan ja heitetään.

No, loppupeleissä saamme aina sitä mitä olemme jo pitkään hinkuneet ja tilanneet, vaikka emme sitä ole tilatessamme ymmärtäneetkään.