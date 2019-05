Pääkirjoitus: Pohjanmaan poliisi turvaa Rovaniemellä – Turvallisuus vaatii yhteistyötä



Arktisen neuvoston kokous käynnistyi eilen Rovaniemellä. Kokoukseen on kutsuttu kaikki kahdeksan arktisen maan ulkoministerit ja arktisia alkuperäiskansoja edustavat pysyvät osallistujat. Kokouksessa on isoja kysymyksiä ratkottavana ja tavoitteena on allekirjoittaa Rovaniemen deklaraatio. Suomen kahden vuoden pestiä neuvoston puheenjohtajana mitataan sopimuksen myötä. Allekirjoitusten saaminen yhteisen sopimuksen alle olisi tärkeä hetki kokouksen isäntämaalle.

Ennen kokousta kohua on aiheuttanut USA:n mahdollinen kanta ilmastonmuutokseen, mutta kompromissin syntymiseen luotetaan. USA:n ja Venäjän ulkoministerien kahdenkeskisessä kohtaamisessa on myös ylimääräistä jännitettä. Napapiirillä tullaan puhumaan Venezuelasta, joka on sisällissodan kuilun partaalla. Mike Pompeon ja Sergei Lavrovin puheilla on paljon painoarvoa, kun eteläamerikkalaisen valtion tulevaisuuden suuntaviivoja hahmotetaan.

Arktinen kokous kokoaa yhteen suuren määrän kansainvälisiä poliitikkoja ja median edustajia. Kokousväelle on turvattava rauhallinen kohtaaminen pohjoisessa. Näkymätöntä työtä on tehty jo etukäteen paljon. Turvallisuussuunnitelmat ovat vaatineet pitkäjänteistä valmistelua. Suuren kokouksen turvallisuuden varmistaminen vaatii isoa koneistoa ja laajaa yhteistyötä. Liikoja ei ulkopuoliselle huudella turvallisuuden takaamiseksi tehtävästä työstä. Matala profiili on avainsana.

Pohjanmaan poliisilaitos on myös mukana turvaamassa ja varmistamassa kokouksen onnistumista Rovaniemellä. Taktisista syistä poliisi ei kerro, onko pohjalaispoliiseja matkannut työtehtäviin pohjoiseen tai millaisia määriä heitä on turvaamassa kokouksen kulkua. Varmaa on, että täkäläistä paikallista tietoa ja taitoa on kokouksen taustalla. Rovaniemen arktinen kokous on ison luokan tapahtuma, joten Lapin poliisilaitoksen apuna on pohjalaisten lisäksi myös Oulun, Itä-Suomen ja Helsingin poliisilaitokset.

Yhdysvaltojen ja Venäjän ulkoministereillä on totta kai mukanaan omat turvamiesten armeijat Rovaniemellä. Kuitenkin päävastuu turvallisuudesta on järjestäjämaan poliisivoimilla, joten paljon vartijoina ollaan pohjoisessa. Liikenteessä on erikoisjärjestelyitä ja esimerkiksi Lappi Areena suljetaan kokonaan yleisöltä tiistaina. Poliisi ei ole kylmiltään joutunut kokouksen vahtihommiin, sillä parin vuoden arktisen neuvoston puheenjohtajuuden aikana pienempiä kokouksia on ollut jo parikymmentä.

Turvallisuus vaatii yhteistyötä, kansallista ja kansainvälistä osaamista.