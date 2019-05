Antti Savela: Tänään Antti Rinne paljastanee hallituspohjan – demokratian voitto olisi perussinipuna tai vihervasemmistohallitus



Tänään tiistaina hallitustunnistelija Antti Rinne (sd.) on luvannut kertoa, keiden kanssa hän ryhtyy tosimielessä tunnustelemaan hallituksen muodostamista.

Vaihtoehtoja on käytännössä kaksi: SDP:n johdolla valtioneuvoston muodostaisivat kokoomus, RKP ja vihreät. Toisessa koalitiossa, vanhassa kunnon kansanrintamassa, olisivat taas mukana SDP, keskusta, RKP, vihreät ja vasemmistoliitto.

Jälkimmäinen on mielenkiintoinen demokratian vinkkelistä. Olisihan hallituksessa voittajat SDP, vihreät, RKP ja vasemmistoliitto sekä keskusta – historiansa huonoimman vaalituloksen jälkeen. Molemmissa jäisi spelukoitavaa sen suhteen, mitä demokratialla eli vaalituloksella ja suomalaisella kansanvallalla on tekemistä keskenään.

Nimittäin molemmissa realistisissa vaihtoehdoissa perussuomalaiset loistavat poissaolollaan. Vaikka Antti Rinne ei sitä sano, paljon pitää Suntissa vettä virrata – sangen outo metafora muuten – ennen kuin Halla-aho ja Rinne, saatikka Haavisto sopivat samaan hallituspöytään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Minusta aivan hassu ajatus ei muuten olisi SDP:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n vähemmistöhallitus. Siinä olisivat perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikki vaalivoittajat. Suomessa ei pitkään aikaan ole ollut vähemmistöhallitusta ja kun Kekkosta ei enää ole, olisiko Niinistöstä takuumieheksi. Kuitenkin kaikki eduskuntapuolueet ovat sitä mieltä, että asioita pitää hoitaa, ja minun mielestä, jo demokratian toimivuuden kannalta, pitäisi vihervasemmistolle antaa mahdollisuus hallita maata siinä missä muillekin koalitioille.

Edellisissä vaaleissa äänestysprosentti jäi surkeaksi jälleen kerran. Taustalla on se, että olipa vallassa sitten sinipuna, punamulta tai sinivihreä porvarihallitus, hallituspolitiikka ei perustaltaan muutu. Kun politiikka on kovin virkahenkilömäisen yllätyksetöntä ja tylsää, äänestäminen ei kiinnosta. Vihervasemmisto loisi sopivasti pöhinää eduskunnan puhujapönttöön, samoin tietysti SDP, perussuomalaisten ja kokoomuksen koalitio – molemmat yhtä kaikki taitavat olla toiveajattelua. Veikkaanpa, että Antti Rinteen valinta on sittenkin sitä tuttua ja turvallista konsensusta.