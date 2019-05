Valkeaan kohdistettua uhkausta tutkitaan laittomana uhkauksena

Poliisi kehottaa olemaan jakamatta eteenpäin netissä vastaantulevia epäilyttäviä julkaisuja, sillä se on juuri se, jota julkaisujen tekijät toivovat

Oulun poliisi tutkii Oulun kauppakeskus Valkeaan kohdistettua uhkausta nimikkeellä laiton uhkaus.

Kyseinen kauppakeskukseen kohdistettu uhkaus oli julkaistu nimettömänä Tor-verkossa ja osoitettu sunnuntaille. Poliisi oli viikonloppuna läsnä kauppakeskuksessa normaalia näkyvämmin.

– Teimme ja teemme koko ajan töitä epäillyn selvittämiseksi yhteistyössä Keskusrikospoliisin kanssa. Selvitämme asiaa ja mahdollisia yhteyksiä muihin vastaaviin uhkauksiin, kommentoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tero Luukkonen.

Poliisi ottaa vastaan vinkkejä epäillystä tekijästä poliisin vihjenumeroon ja -sähköpostiin.

Erilaiset julkisuuteen tulevat uhkaukset ovat poliisin mukaan viime aikoina lisääntyneet. Sosiaalisessa mediassa saattaa liikkua huolta herättäviä julkaisuja.

– Yksityishenkilön on vaikea arvioida, onko uhka todellinen – eikä tarvitsekaan. Yksityisen henkilön tehtävä on välittää havainto viranomaiselle. Poliisin tehtävä on uhkan arvioiminen, Oulun poliisi muistuttaa.

Poliisi ohjeistaa ilmoittamaan kaikista internetissä vastaan tulevista epäilyttävistä julkaisuista viranomaisille esimerkiksi nettivinkin kautta. Epäilyttävistä julkaisuista kannattaa ottaa talteen esimerkiksi ruutukaappaus.

Poliisi kehottaa olemaan levittämättä epäilyttävää julkaisua eteenpäin, etteivät ne innostaisi muita ottamaan mallia ja lietsomaan pelkoa.