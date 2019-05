Kokkolan vuoden 2019 työmatkapyöräilijä on Ingrid Brandt-Hakala – Lehtori pyöräilee päivittäin Rimmistä Donnerskan koululle



Vuoden työmatkapyöräilijä Kokkolassa on Ingrid Brandt-Hakala.

Vuoden työmatkapyöräilijä Kokkolassa on Ingrid Brandt-Hakala.

Jo kymmenen vuoden ajan on Kokkolan kaupungin liikuntapalvelut valinnut vuoden työmatkapyöräilijän. Juhlavuoden valinta työmatkapyöräilijäksi on Donnerskan koulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Ingrid Brandt-Hakala.

Ehdotuksia vuoden työmatkapyöräilijäksi tuli 39, joista peräti 14:ssä ehdotettiin juuri Ingridiä.

– Osasin odottaa valintaa. Työkaverit ovat sen verran ahkeraan kertoneet, että aikovat ehdottaa minua, Brandt-Hakala naurahtaa.

Brandt-Hakalalle on pyöräily aina ollut luonnollinen valinta kulkemiseen ja hän on pyöräillyt 21 työvuoden ajan Rimmistä työpaikalleen Donnerskan koululle. Matkan pituus päivittäin on noin 12 kilometriä.

– On helppoa pyöräillä vuoden ympäri, kun sen vain päättää ja varustautuu pukeutumalla sään mukaan. Liukkaalla saa totta kai olla enemmän valppaana, Brandt-Hakala kertoo.

Hän kokee pyöräilyn hyödyttävän koko päivän myös työpaikalla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Pyöräilystä saa hyvän startin aamuun ja vireystila on koulussa kohdillaan. En vaihtaisi pyöräilyä aamuisin autoiluun mistään hinnasta.

Vuoden työmatkapyöräilijä antaa ruusuja tämän päivän autoilijoille, jotka huomioivat hyvin pyöräilijät ja antavat tietä.

– Suurin osa autoilojoista ottavat erinomaisesti huomioon meidät pyöräilijät.

Brandt-Hakala pyöräilee työpaikalleen talvella nastarenkailla varustetulla vanhalla Aino-pyörällä ja sulankelin aikaan hän ottaa käyttöön kaupunkihybridin. Molemmat pyörät on varustettu sekä etu että takakorilla ja pyöräilijä käyttää kypärää sekä heijastinliiviä.

Brandt-Hakala on huolissaan lasten ja nuorten liikkumisesta.

– Pyrin aina kannustamaan liikuntaan oppilaita. Kyllä lapset ja nuoret voisivat pyöräillä enemmänkin, iloinen työmatkapyöräilijä tuumii.