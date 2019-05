Älä anna pahalle päivälle pikkusormea

Sinä tiedät pahan päivän. Jokainen on kohdannut pahan päivän. Pahamaineinen paha päivä tulee, kun on tullakseen. Pahaa päivää voi myös manata omilla toimillaan tulemaan. Pahan päivän tuloon voi varautua, ja parhaimmillaan sellaisen pystyy väistämään. Paha päivä on sellainen päivä, kun katastrofi iskee ja järisee elämän alla. Henkilökohtainen tsunami pyyhkäisee pahana päivänä arkesi yli. Pahan päivän tunnusmerkkeihin kuuluu yllätyksellisyys. Paha päivä voi hiipiä kimppuusi myös hiljalleen, vaikka aamu näyttää mukiinmenevältä. Pahaan päivään voi liittyä henkistä, fyysistä, teknistä ja monenlaista muuta elämää kolhivaa seikkaa.

Pahanlaiseen päivää kuuluu, kun kodinkone laskee allensa. Paha päivä on nostanut päätään, kun tekniikka pettää tai ihmissuhteet menevät solmuun. Pahana päivänä menot voivat hukuttaa tulot. Pahan päivän aamuna olo voi olla kuin homehtuneella omenalla tai kylkiä voi kolottaa. Mutta kannattaa muistaa, että ei ole pahoja päiviä, etteikö olisi myös hyviä päiviä.

Pahaa päivää ei kannata kenenkään odottaa. Pahan päivän odottajalla livahtaa ohi liian monta hyvää päivää tulevaa murehtiessa. Pessimisti ja pahan päivän märehtijä eivät tietenkään pety koskaan. Totta, mutta jatkuvassa pahojen aavistusten sekä pettymyksen odotuksessa rypeminen on raskasta ja henkisillä kivillä täytetyn repun raahaaminen lyyhistää lopulta vahvemmankin.

Pahaan päivään voi varautua ja kerätä henkistä voimaa kestää elämän silmille huuhtomat pahat päivät. Toiset säästävät rahaa pahan päivän varalle. Toiset luovat läheisistä turvaverkkoa pahan päivän pudotusta varten. Pahan päivän kestää helpommin, kun tietää hyviäkin päiviä tulevan.

Sinä tiedät hyvän päivän. Jokainen on kohdannut hyvän päivän. Hyvä päivä tulee, kun on tullakseen. Hyvää päivää voi myös houkutella esiin omilla toimillaan. Hyvän päivän tuloon voi varautua, ja parhaimmillaan sellaisen päivän pystyy itse kirkastamaan tavallisesta päivästä. Hyvä päivä on sellainen, kun onnistuminen halaa ja elämä hymyilee. Henkilökohtainen hyväolo huuhtelee hyvänä päivänä arkesi yli. Hyvän päivän tunnusmerkkeihin kuuluu yllätyksellisyys. Hyvä päivä voi ottaa sinut mukaansa, vaikka aamu näyttää pahaenteiseltä.

Hyvän päivän ja pahan päivän ero voi olla lopulta hiuksenhieno. Älä anna pahalle päivälle pikkusormea, mutta anna hyvän päivän viedä koko käden.