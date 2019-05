Pääkirjoitus: Tukiviidakosta karsittava polku töihin



Koulusta työmarkkinoille on päästävä vaivattomasti ja työhön siirtymistä jarruttavista tuista on luovuttava. Siinä lääkkeitä, joita Suomen on otettava, jotta nuorisotyöttömyyttä saataisiin aisoihin. Ei tuo resepti ole uusi, mutta lääke on otettava ennen kuin se vaikuttaa.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n tuorein raportti antaa jälleen kiitosta suomalaiselle koulutusjärjestelmälle, mutta parannusehdotuksia on katsottava tarkalla silmällä. Suomessa voidaan hiukan röyhistää rintaa, kun nuorten työllisyysaste on hiukan korkeampi kuin OECD:n keskiarvo. Vertailuissa muihin Pohjoismaihin ollaan kuitenkin takamatkalla, joten parannettavaa piisaa. Lähes puolet kaikista työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista eivät ole suorittaneet toisen asteen koulutusta.

Tulevan hallituksen tärkeimpiin tehtäviin tulee kuulumaan nuorten työnhakijoiden aktivoinnin vahvistaminen. Suomella on yksi eniten nuoria tukeva järjestelmä, josta löytyy hyvää, mutta myös heikkouksia. Monenlaiset palvelut ja tuet auttavat haasteiden kohtaamisessa, mutta samalla voivat passivoida ja estää töihin siirtymistä. Tukiviidakko vaatii raivaamista ja uudistamista. Monimutkaista tukijärjestelmää on yksinkertaistettava ja saatava tuista aktiivisuuteen ohjaavia. Yksi kolmesta suomalaisnuoresta saa työttömyyskorvausta, mikä on toiseksi suurin osuus OECD:ssä. Määrä on hälyttävän suuri.

Kaiken täytyy tähdätä siihen, että erityisesti heikoimmassa asemassa olevat nuoret pääsisivät koulutukseen ja työelämään nykyistä nopeammin ja helpommin. Alle 30-vuotiaiden koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten osuus on saatava nopeasti laskemaan. Ikääntyvällä yhteiskunnalla ei ole varaa hukata nuoria työelämästä syrjäytyneiksi.

Koulutuksen keskeyttäneiden nuorten korkeaan määrään on myös saatava pikaisesti laskua. OECD:n suosituslistalla on oppivelvollisuusiän nostaminen ja riittävän tuen varmistaminen opiskelijoille, joilla on lisätarvetta tukeen. Uuden hallituksen on nopeassa tahdissa tarkasteltava, kuinka suuri osa nuorista saisi työelämässä tarvittavan koulutuksen ja löytäisi oman polkunsa töihin. Paljon on jo tehty, mutta paljon on tehtävä nuorisotyöttömyyden taltuttamiseksi.

