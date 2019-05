Lukijan mielipide: Vapaaehtoissektorin mahdollisuudet – Voittoa tavoittelematonta toimintaa



Kolmas sektori, vapaaehtoistyö, Ranskassa sosiaalisektori, on merkittävä julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välissä oleva toimiala tulevaisuudessa. Alkujaan 1990-luvulla työttömyysongelma oli taustana kolmannen sektorin toimintaan. Tänä päivänä mahdollisuuksia on kouluilla tehdä yhteistyötä urheiluseurojen, 4H:n ym. kanssa. Opinto-ohjauksen näkökulmasta kolmas sektoria voi hyödyntää TET:ssä, kesätyöllistäjänä ja syrjäytymisen ennaltaehkäisijänä. Kolmannen sektorin työ perustuu yhteiseen hyvään, yhteistoimintaan ja voittoa tavoittelemattomaan toimintaan. Esimerkiksi urheiluseuroissa tehtävä valmennustyö on hyvää kasvatusta nuorille: vastuun ottamista, itsekeskeisyyden vähentämistä, yhteistyötä jne. Kolmannen sektorin tärkeätä työtä ei voida rahalla mitata. Työtä tehdään kiinnostuksen vuoksi ja se on hyvin monella lähellä sydäntä. Suomea pidetään järjestöjen maana.

Urasuunnittelun kannalta toimimalla urheiluseuroissa valmentajina, harjoitusten pitäjänä, pelaamalla joukkueessa antaa hyvää pohjaa liikunta-alalle haettaessa. Nuori oppii tuntemaan itsensä ja vahvuutensa. Kuulumalla johonkin ryhmään nuori hyväksytään ja näin ollen on yksi tärkeä tekijä aktivoida nuorta ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toimimalla esimerkiksi tuomaritehtävissä nuori oppii paineensietoa, kritiikkiä, oppii käyttää harkintaa, ymmärtää, että tuomari on puolueeton ratkaisuissaan ja palvelee peliä. Esimerkiksi jääkiekkotuomarin tehtävät antavat edellä mainittuja taitoja. Myös pelaajien ja valmentajien kanssa käytävät keskustelut kehittää vuorovaikutustaitoja.

Pesäpallotuomareista, esim. C-tasolla ja jääkiekkotuomareista on pulaa. Tuomareita tarvittaisiin lisää. Vaarana on ollut jopa turnauksien peruminen ja turnauksia on tietääkseni jopa peruttu jääkiekossa. Toimiminen tuomarina käy esimerkiksi kesäisin kesätyönä. Korvaukset ovat kohtuulliset.

Urheiluseurat voivat pitää peruskouluissa oppilaskerhoja, esim. liikuntakerhoja ja liikuntatunneilla voidaan esitellä eri urheiluseurassa toimivia lajeja.