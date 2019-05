Lukijan mielipide: Kokkolan kaupungin Soitelta vaatimat säästöt – Keinoja säästöjen kerryttämiseen



Ei voi kun ihmetellä tai sitten ei ainahan tässä maassa on viety joko lapsilta tai sitten eläkeläisiltä ja aina pyritty pitämään "oma pesä puhtaana". Ja näinhän nytkin kaupunginjohtaja jyrähtelee ja syyttää Soitea kun on suurimmat säästöt kaupungin omilla tehtävillä saatavia.

1) Liukastumisen esto arvioni kulujen jälkeen vuodesta riippuen 5–10 milj. euroa säästöä. Saavutetaan siten, että kaupungininsinööri valvoo liikekiinteistöjen liukastumisen torjuntaa. Aikaa kuluu korkeintaan 1 tunti viikossa ja silloinkin vain kun kelit edellyttää valvontaa. Kaupungin tulee kerätä liikekiinteistöjen ulkoalueiden kunnossapidosta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Ja kun aihetta moitteeseen tekee sen aina kirjallisesti että on dokumentoitu. Ei ole veronmaksajien velvollisuus maksaa liikekiinteistöjen huonosta liukastumisen estosta. KP-lehdessä oli juttu, missä kiinteistönhoitaja yhtiötä haastateltiin ja tiedoksi molemmille ettei ole kiinteistöhoitoyhtiön asia vaan Kokkolan kaupunki vs. Kiinteistönomistaja. Hoitoyhtiö vastaa työnantajalleen uhkailuistaan että vain oikeusteitse korvaa ! Esim. talvella oli sekä Prisman että CM:n parkkipaikkojen hoito alamittaista. Molemmissa sama vika että jos oli peruuttanut parkkiruutuun että oli takakontti ruutujen välissä niin kummassakaan paikassa ei voinut takakonttiin lastata muuta kuin äärimmäisellä varovaisuudella. Jouduin itse kokemaan ja tuumaamaan ajanko auton siten, että saan tavarat takakonttiin vai otanko riskin, että polvet koukkuasentoon ja takakontille, sattumalta meni hyvin.

2) Liiketunnistin hanat lavuaareihin päiväkoteihin/tarhoihin ala-asteille ym. kouluihin ja paikkoihin missä paljon vessa käyttöä. Säästö on niin laajaa että vaikea arvioida todellista säästöä mutta yksikin sairastumistapauksen esto /hana jossa vanhemman ei tarvitse jäädä kotiin lasta hoitamaan tuo kahden (2) hanan asennuskustannus säästöt. Koskee myös Sitelle asennuksia. Epidemiat on vaikea arvioida mutta ainakin liiketunnistinhanat vähentävät näitä. Ajatelkaa joku lapsi tai vanhus käy isommalla asialla ja pyyhkii vähän ohi ja sotkee vipuhanan pesee kädet ja katkaisee veden ja sotkee kätensä sotkemaansa vipuun. Eli ainakin vanhempien töistä poissaolot vähenisivät plus tartuntariskit.

3) Lonkkaleikkaukset. Lonkkaleikkaukset on mahdollista vähentää. Esim. jalkojen pituusmittauksilla ajoissa. Lisäksi pitäisi paremmin tiedottaa rustokudoksin rakennusaineista joita yli 50 v iän saavuttaneet tarvitsevat enemmän. Näiden lisäksi molemmat Soite ja kaupunki voisivat edistää kuntopyöräilyä. Soiten tulisi antaa kustannuksitta vanhempien ihmisten käyttöön kuntopyörät jotka näköjään seisovat terveyskeskuksen fysio-osastolla aikalailla käyttämättöminä. Kaupunki voisi hankkia esim. Kipparihalliin ym. soveltuviin paikkoihin esim. kirjastoon parikymmentä kuntopyörää kustannus max 6-8000 . Nämä ovat huomattavasti parempia kuntoutusvälineitä kun kävely. Mehän maksamme (siis veronmaksajat) kaupungin työntekijöille tai subventoidaan kaikenlaisia kuntosaleja ja uimahallia ym. saamatta itse mitään vastaavaa mutta maksajina käymme erinomaisesti.

4) Maan kokonaismääriä muunnettuna keskimääriin Kokkolassa on 4000 masennuksesta kärsiviä ja 5600 alle toimeentulorajan kanssa taistelevia. Paras lääke näihin on kunnallisveron roima lasku tasolle 17-18 veroäyriin. Tämä on mahdollista. Kaikki ei lakisääteiset tiukkaan tarkkailuun. Tarvitsemmeko kaupungintalolla henkilöä joka ottaa kaupungintalon käytäville ITE-taidenäyttelyitä Kuvia löytyy keväältä 2018 30 m ITE-taidetta 1,5 m lakisääteistä kyläkaava esillepanoa) Kokkola jakaa toiminta-avustuksina seuroille joissa ainoastaan työssäkäyviä 40 000 euroa kun kustannukset 150.000 euroa huomioon ottaen kaikki budjetoinnit, hakemukset päätökset ja paljon muuta mitä tarvitaan että ovat läpikäyneet päätösprosessit! Meillä on väh. 8 kuorma-autoa kaupungilla. Mikä on päivissä laskettu käyttöaste 80 pvä 100 pvää, tuskin menee kovinkaan yli tämän. Voin kertoa kuinka ammattiyrittäjät nauravat kaupungin touhuille. Tulee 5-kertaa kalliimmaksi käyttää kaupungin omia autoja, kun että ostetaan palvelu. Liikuntatoimen, kulttuuritoimen ja matkailun voisi hyvinkin kutistaa 5 hengen ryhmäksi + päällikkö (ei johtaja). Ehdotan Kokkolan kaupungille välitöntä rekrytointikieltoa. Meillä on kaupungilla noin 300–400 liikaa työntekijöitä ja kuten eräs tuttavani huomautti että olenko huomannut että kun on vähänkään kaavoitettavaa käytetään välittömästi konsultteja.

Lisäksi vielä VR-paikoitus, siellä on päivisin paljon keskustassa työskentelevien autoja. Rautatientorin parkkipaikka tyhjänä ehdotan että kaupunki välittömästi tiedustelee yrityksiltä halukkuutta parkkipaikan ostoon ja myy P-paikan sisääntulon Rautatiekadun puolen yritysparkiksi. Lisäksi voisi olla 3 rivi saatavilla Matkahuollon pihaan pienin järjestelyin, näin ei tarvi osallistua kalliiseen ratapihan alitukseen missä todennäköisesti tulee kalliota vastaan kuten tuli aikanaan yllättäen K Aadolfinkatu 1 rakennettaessa. Ylitystunneli parempi ja halvempi vaihtoehto kuten Jyväskylässä Messukeskus-keskusta.