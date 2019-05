Hiekkasärkkien Marinan venesataman kaava valmistuu – Sataman ympärille suunnitteilla muun muassa tyrskymajoja, uusi uimaranta ja majakka



Kalajoen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Hiekkasärkillä sijaitsevan Marinan venesataman asemakaavan muutoksen.

Tammikuussa 2017 hyväksyttyyn kaavaan ryhdyttiin tekemään muutosta, koska alueen kehittämissuunnitelmassa ideoitiin alueelle uusia toimintoja. Pohjoiselle aallonmurtajalle muun muassa ideoitiin rakennettavaksi tyrskymajoja, joita varten tarvittiin kaavaan rakennusoikeutta.

Kaavamuutoksen pinta-ala on noin 18,1 hehtaaria, josta vesialuetta on noin 3,3 hehtaaria. Rakennusoikeutta kaavalla muodostuu 11 800 kerrosneliötä. Matkailua palveleville rakennuksille on varattu yhteensä 11 tonttia, joilla kerrosluvut ovat 2–3.

Marinasta kehitetään vierasveneilijöitä, paikallisia veneilijöitä sekä vesibussiliikennettä palveleva venesatama. Satamaan johtavan väylän ja satama-altaiden syvyys on 3,0 metriä. Sataman yleissuunnitelmassa on vierasvenepaikkoja 102 ja niin sanottuja kotisatamapaikkoja 51.

Marinan etelärannalle rakennetaan uusi uimaranta ja lähivirkistysalue. Pohjoisrannan virkistysalueelle sijoittuu näköalapaikka, enintään 35 metriä korkea majakka.

Kaavaehdotuksesta saatiin kolme lausuntoa ja kaksi muistutusta, jotka eivät aiheuttaneet kaavakartalle muutoksia.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle myös, että Honkataloille ja Naava Resort Oy:lle varataan Marinan Dyynikylän alueelta sitoumuksetta kaksi tonttia kahdeksi vuodeksi markkinointia ja suunnittelua varten. Tonteille suunnitellaan kuutta huvilaa.

Marinan alueelle hyväksyttyjen tontinluovutusehtojen mukaan tontin varauksesta peritään varausmaksua 5 prosenttia myyntihinnasta. Poikkeusta perustellaan sillä, että uudelle kaava-alueelle saadaan kiinnitettyä tunnettu toimija ja alueen rakennushankkeet saadaan käynnistettyä. Maankäyttöpalveluilla on jatkossa oikeus neuvotella varausmaksun käyttämisestä tapauskohtaisesti, mutta lopullisen päätöksen tekee kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus päätti, että loput Dyynikylän tontit ja myöhemmin haettavaksi tulevat Marinan portin tontit jätetään jatkuvaan hakuun ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä.