Haapaveden perjantaisen tulipalon syttymissyy selvisi – Tuli voi kyteä tuhkassa useita päiviä, muistuttaa palomestari



Haapaveden perjantaisen tulipalon syttymissyy on selvinnyt. Palomestari Harri Huumon mukaan tuli on todennäköisesti lähtenyt leviämään rakennuksen ulkopuolella, puurakenteisella alustalla seisseestä metallisesta tuhka-astiasta, johon on tyhjennetty kuumaa tuhkaa.

Huumo muistuttaa, että tuhka toimii eristeenä, jonka sisällä hiilet saattavat kyteä useitten päivien ajan niin kuumana, että voivat sytyttää tulipalon.

Tulipalossa tuhoutui omakotitalon pihapiirissä ollut vanha rakennus. Talo sijaitsi Tähtelänkujalla Haapaveden kirkon läheisyydessä, niin sanotun Ilkan talon pihapiirissä. Rakennuksessa on pieni asunto, jossa tällä hetkellä ei ollut asukkaita, sekä varastotilaa. Rakennus oli kooltaan noin 80 neliömetriä.

Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen viereisiin taloihin ja ihmisiä ei ollut vaarassa, mutta talo tuhoutui palossa korjauskelvottomaksi.