Ilmalämpöpumput toimivat hyvin myös isoissa rakennuksissa, mutta asennus ei ole niin yksinkertaista

Viilennyskäytössä ilmalämpöpumpun sisäyksikköön tiivistyy kosteutta huoneilmasta. Tämä kondessivesi on johdettava pois niin, ettei rakenteille aiheutuu haittaa.

Viime kesänä Heikki Koskelan kotona oli tukalat paikat. Ennätyshelteiden vuoksi lämpötila kipusi sisällä 29 asteeseen viikkokausiksi. Samoissa lukemissa pysyttiin myös öisin.

Viime kesänä Heikki Koskelan kotona oli tukalat paikat. Ennätyshelteiden vuoksi lämpötila kipusi sisällä 29 asteeseen viikkokausiksi. Samoissa lukemissa pysyttiin myös öisin.

Nukkumisesta ei tahtonut tulla mitään. Ikkunoiden aukominen tai asuntoon hankittu tuuletin eivät auttaneet asiaa.

Kun helteet vain jatkuivat, Koskela alkoi miettiä ilmalämpöpumpun hankintaa vuonna 2008 rakennettuu kerrostaloon.

Pian kävi ilmi, että samalle kesälle sellaisen hankinta oli jo myöhäistä.

– Kaikki asentajat, joihin otin yhteyttä, olivat täystyöllistettyjä. Päätin, että ensi kesänä ei kärvistellä.

Viilennyskäytössä ilmalämpöpumpun sisäyksikköön tiivistyy kosteutta huoneilmasta. Tämä kondessivesi on johdettava pois niin, ettei rakenteille aiheutuu haittaa. Timo Marttila

Koskela ei ole ainoa ilmalämpöpumppukaupoille lähtenyt kerrostaloasukas. Kerrostaloihin asennetaan nyt enemmän ilmalämpöpumppuja kuin koskaan aiemmin.

Kysynnän kasvua selittävät pääosin viime kesän helteet. Soittokierros alan toimijoille osoittaa, että viime kesän asennusjonoa puretaan osittain vieläkin.

Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen tilastojen mukaan lämpöpumppuja myytiin viime vuonna 76 000 kappaletta, mikä oli yli viidenneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Ilmalämpöpumppujen osuus viime vuoden myynnistä oli 60 000 kappaletta.

Yhdistyksen toiminnanjohtajan Jussi Hirvosen mukaan kasvua ruokki nimenomaan viilennykseen hankittujen ilmalämpöpumppujen myynti. Hän arvioi, että tällä hetkellä niitä on asennettu kerrostaloihin 10 000–20 000 kappaletta.

– Viime kesä muutti maailman täysin. Pitkän hellejakson aikana kerrostaloasunnot olivat suorastaan asuinkelvottomia. Nyt Suomessakin ollaan sitä mieltä, että myös kerrostaloissa tarvitaan jäähdytystä.

– Meillä on totuttu siihen, että taloyhtiö tarjoaa lämmön, mutta ei jäähdytystä. Siihen osakkaan pitää investoida itse, Hirvonen sanoo.

Lämpöpumppuja asentavan LämpöYkkösen markkinointi- ja it-päällikkö Matti Perkkiö kertoo, että kuluvana talvena ilmalämpöpumppuja on asennettu tuplasti aiempiin talviin verrattuna.

Suurin osa asennuksista on ollut nimenomaan viilennykseen tarkoitettujen laitteiden asennuksia kerrostaloasuntoihin.

– Tällä hetkellä meidän asentamistamme laitteista kaikkiaan yli kolmannes menee kerrostaloihin. Jos ensi kesä on yhtään edellisen kaltainen, uskon, että osuus kasvaa entisestään.

Viime kesänä viilennyslaitteet loppuivat monella maahantuojalla kokonaan kesken. Perkkiö ei usko, että näin kävisi tänä vuonna. Hän sanoo tosin kuulleensa, että osalla yrityksistä on ollut kovasta kysynnästä johtuen toimitusvaikeuksia pelkkään viilennyskäyttöön tarkoitettujen laitteiden kohdalla.

Jos viilennyslaiteen haluaa kesäksi, kannattaa liikkeellä olla hyvissä ajoin, viimeistään toukokuussa.

Kysyntä on huomattu myös Kiinteistöliitossa. Suomen Kiinteistöliiton johtavan asiantuntijan Petri Pylsyn mukaan on uutta, että myös vanhojen kerrostalojen kesäajan viilennystarpeesta on myös ryhdytty keskustelemaan.

– Asunto-osakeyhtiöissä ilmalämpöpumpun asennus vaatii aina muutostyöluvan taloyhtiöltä. Siksi olisi hyvä, että päätöksenteko ja lupa-asiat sujuisivat mahdollisimman jouhevasti.

Kerrostalossa ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö sijoitetaan tyypillisesti parvekkeelle. Timo Marttila

Tämän vuoksi Kiinteistöliitto on yhdessä Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen ja Rakennustiedon kanssa laatinut ohjeet siitä, kuinka päätöksenteon taloyhtiössä tulisi ilmalämpöpumppuja koskevien lupa-asioiden osalta edetä.

– Asia on nyt ajankohtainen, kun monessa taloyhtiössä viilennyslaitteiden hankinnasta tehdään päätöksiä kevään yhtiökokouksissa, Pylsy sanoo.

Heikki Koskelan mukaan muutostyölupa ilmalämpöpumpun asennukseen heltisi taloyhtiöltä pienen kyselyn jälkeen.

– Meidän taloyhtiöömme on asennettu niitä aiemminkin. Tiesin, että kun muutkin ovat saaneet luvan, minäkin saan. Ilmämpöpumppua hankkivan kannattaa olla ajoissa liikkeellä ja ottaa selvää laitteista ja niitä toimittavista yrityksistä.

Ilmalämpöpumpun asennus tuli maksamaan Koskelalle noin kaksi tuhatta euroa. Kerrostalossa laite ei tuo huojennusta sähkölaskuun, vaan on puhtaasti satsaus asumismukavuuteen.

– Olen valmis maksamaan sen verran, että saan seuraavilla helteillä nukkua yöni rauhassa, vaikka tietenkin nyt käy niin, että ensi kesä on kylmä, Koskela toteaa.

Ilmalämpöpumpun asennus vaatii läpiviennin tekemistä ulkoseinään, jotta ulko- ja sisäyksikkö saadaan yhdistettyä toisiinsa. Tässä läpivienti tehtiin timanttiporalla. Timo Marttila

