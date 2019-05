Mietinnässä höyrypesuri? Selvitimme, mitä kaikkea höyryllä voi putsata ja mihin sitä ei kannatta käyttää

Lapsiperheessä sattuu ja tapahtuu. Marjut Ollilan perheessä sairastettiin alkuvuonna paljon. Eräs episodi päättyi sohvan likaantumiseen. Kaveri pelasti lainaamalla tekstiilipesuria. Lika hävisi, samoin haju.

Pian Ollila havahtui pesevänsä mattoja ja kaipaavansa vastaavantapaista laitetta. Höyrypesuri muutti turkulaiskotiin pari kuukautta sitten, ja kuuluu jo viikkosiivouksen vakiokalustoon.

– En oikeasti olisi uskonut, että olen täysin koukussa höyryllä puhdistamiseen. Tilanne on vallan ryöstäytynyt käsistä, sillä saatan lasten nukkuessa riehua kylpyhuoneessa höyryn keskellä kuin heikkopäinen.

Ollila kertoo, että höyryllä puhdistaessa työnsä tuloksen huomaa saman tien. Hän myöntää katsoneensa laitteita ostotarkoituksessa jo aiemminkin, mutta iso laite ja pienet säilytystilat eivät tuntuneet hyvältä yhdistelmältä.

– Silloin vielä vahvasti epäröin, tulisiko laitetta oikeasti käytettyä. Nyt olen sillä pessyt kaiken uunista keittiön kaapinoviin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Työtehoseuran tutkijan mukaan höyry puhdistaa helposti myös pinttyneen lian. Ari-Matti Ruuska

Työtehoseuran tutkijan Tarja Marjomaan mukaan höyryllä puhdistaminen on tehokas ja ekologinen vaihtoehto kodin kovien pintojen puhdistukseen.

Kemikaalittoman höyryn puolestapuhujakunta kasvaa, vaikka Marjomaan mukaan laitekehitys ei aina vastaakaan kuluttajien vaatimuksia.

– Ison laitteen säilyttäminen voi olla hankalaa varsinkin, jos laite ei ole mukana viikoittaisessa siivouskalustossa. Pienikokoisista laitteista ei ole isojen alueiden puhdistajaksi.

Marjomaa ei usko, että höyrypesuri pääsee koskaan joka talouden peruslaitelistaan. Hän suosittaakin pohtimaan pienissä taloyhtiöissä tai vaikka sukulaisten kesken yhteisen tehokkaan höyrypuhdistimen hankintaa, miksei myös vuokraamista.

– Höyry on oikeasti hyvä puhdistamaan pinttynyttä likaa, joten olisi harmi, jos laitteiden kuluttajakäyttö olisi kiinni kustannuksista tai hankalasta laitekoosta.

Höyrypuhdistimen vesisäiliö täytetään yksinkertaisesti hanan alla, Marjut Ollila näyttää. Ari-Matti Ruuska

Siivouspalveluja tarjoavan Koti Puhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja ja siistijä Saana Tyni arvioi, että höyrypesureita löytyy kuluttajien kotoa jonkin verran.

– Valitettava tosiasia on, että monella asiakkaalla olen nähnyt pesurin jääneen alkuinnon jälkeen kaapinperälle.

Siivousyrittäjä arvioi, että kemikaaliton siivous on noussut jonkinlaiseksi muoti-ilmiöksi: mitä vähemmän kemikaaleja, sen parempi.

– On silti hyvä ymmärtää, että on järkeviäkin kemikaaleja. Puhdistusaineet on tarkoitettu helpottamaan siivoustyötä. En silti usko, että höyryllä leikkiminen loppuu vaan trendi on tullut pysyvästi markkinoille.

Hän hankki uuden höyrykoneen yritykseensä toissa vuonna. Tyni suosittaa kuluttajakäyttöön imevää höyrypuhdistuskonetta.

Tarjolla on pienistä höyrypuhdistimista isoihin imeviin höyrypuhdistimiin.

– Mikä tahansa laite, joka motivoi käyttäjää aloittamaan siivouksen, on hyödyllinen. Yleensä höyrypuhdistimien pörinä vetää myös laitteista kiinnostuneita puoleensa, toteaa laitteita myyvän Yellow Service Oy:n myyntipäällikkö Mikko Grönroos.

Hänen mukaansa siivous on välineurheilua.

– Mikäli siivous ei innosta, kannattaa tarkastaa välineiden kunto. Asiallisen laitteen kotikäyttöön saa noin 200 eurolla. Pienempiä laitteita saa jo muutamalla kympillä, mutta nämä eivät ole niin sanottuja jatkuvatäyttöisiä eivätkä välttämättä kovinkaan ergonomisia.

Grönroosin mkaan höyry toimii esimerkiksi rasvalikaan sellaisenaan mutta erityisesti kylpyhuonetiloissa kannattaa huomioida, että kalkkisaostumat tarvitsevat myös hieman kemiaa. Suihkaus kalkinpoistoainetta auttaa höyrypuhdistinta irrottamaan saostumat paljon tehokkaammin

– Höyry on kätevä apu kodin siivoukseen, mutta ihan kaikkea silläkään ei pysty tekemään, Grönroos myöntää.