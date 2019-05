ProAgria arvioi kevään etenemisen tahtia pelloilla

Alkavana kasvukautenamerkittävimmät muutokset kylvöaloissa koskevat kauraa, kevätöljykasveja ja palkokasveja. ProAgria Keskusten Liitossa povataan, että elintarvikekauran lisääntynyt kysyntä ja hyvät vientinäkymät heijastuvat kauran viljelyalaan lähes joka puolella Suomea.

Kevätöljykasvien viljelyalan puolestaan arvioidaan pienenevän johtuen viime vuotisesta kevätrapsin viljelyn epäonnistumisesta, huonosta hintakehityksestä ja kannattavuuden notkahduksesta. Muun muassa rehuohran, sokerijuurikkaan, ruokaperunan, luonnonhoito- ja luomupeltojen alat ovat pysymässä ennallaan.

Kevätviljojen kylvöt käynnistyivät jo pääsiäisen aikaan Etelä-Suomessa. Poutasäässä kevätkylvöt etenivät rytinällä, mutta viime viikon sään kylmeneminen ja lumi- ja vesisateet keskeyttivät kylvöt. Eniten on ehditty kylvää kevätvehnää ja ohraa.

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa viime viikkoinen takatalven tulo siirsi kevätkylvöjen aloittamista. Etelä-Suomessa, jopa Etelä-Pohjanmaalle saakka, kylvötyöt ovat hivenen edellä keskimääräisestä, mutta muualla Suomessa kevääntulo on suurin piirtein keskimääräisessä aikataulussa.

Yöpakkaset ovat Etelä-Suomessa paikoitellen vaurioittaneet jonkin verran syysviljoja ja kukintaansa aloittavia syysöljykasveja, mutta merkittävämmiltä tuhoilta on säästytty.

Varhaisperunan istutukset on saatu valmiiksi varsinaisella varhaisperunan viljelyalueella Turunmaan saaristossa ja Etelä-Suomessa. Kasvustot pääsivät hyvään kasvuun huhtikuun lämpimän sään ansiosta, mutta nyt kylmyys on hidastamassa kasvua. Kesäperunoiden istutus on aivan alussa ja varastoitavankin perunan istutuksia viileys on siirtämässä eteenpäin.

ProAgrian selvitysten perusteella toistaiseksi ei ole havaittu merkittäviä kasvinsuojeluongelmia ja rikkakasvitilanne on tavanomainen. Viime kesän kuivuuden vuoksi käsittelemättömillä pelloilla tosin on odotettavissa tavanomaista enemmän rikkakasveja.

Nurmet ovat talvehtineet tyydyttävästi tai hyvin koko maassa. Etelä-Suomessa, jossa nurmien kasvu ehti ennen säiden viilenemistä pidemmälle, nurmissa on havaittavissa paikoitellen lumihomeen aiheuttamia vaurioita. Muualla talvivaurioita päästään arvioimaan tarkemmin vasta, kun kasvu on kunnolla alkanut.