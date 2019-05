Kahakka Brewery valmistautuu ensimmäiseen kesäänsä, joka näyttää suuntaa paikallisoluen kysynnälle



Outi Airola

Indolan teollisuusalueella on yksi yritys, joka vetää puoleensa oluen ystäviä. Tai niitä, joita pienpanimotoiminta ja siihen liittyvä käsityöläisyys kiinnostaa. Ehkä enemmän juuri näin, arvioi myös yrittäjä Nicke Kavilo Kahakka Brewerysta.

– Kyllähän tämä vaatii intohimoa asiaan, kun ollaan tekemisissä tällaisen tuotteen kanssa, sanoo Kavilo.

Mutta mistä kaikki sai alkunsa? Miksi juuri Kokkolassa toimii nyt pienpanimo, joka tuottaa noin 40 000 litraa olutta vuodessa?

– Se on pitkä juttu. Liekki lähti jo opiskeluaikana Vaasassa, jossa opiskelin teknisen työn opettajaksi. Siellä oli mallas-viskiseura, jossa tutkittiin analyyttisesti juomien laatua. Siellä syntyi idea, että olisipa kiva kokeilla oluenpanoa muutaman erän verran. Vuosi oli 2012, muistelee Nicke Kavilo.

Suurin sysäys tapahtui Amerikan reissulla, jonka Nicke teki yliopiston kuoron kanssa. Matkan aikana hän kävi tutustumassa muutamaan pienpanimoon.

– Sieltä se liekki lähti riehumaan. Tapasin intohimoisia pienpanimon ihmisiä, jotka olivat täysin omistautuneet asialleen. Kun palasin Suomeen, lähdin Berliiniin pienpanimokurssille, joka lopullisesti näytti tulevaisuuden suunnan. Tähän mennessä en ole tehnyt päivääkään teknisen opettajan työtä, naurahtaa Nicke Kavilo.

Pian asiat lähtivät etenemään. Mukana oli muitakin asiasta kiinnostuneita, muun muassa Nicken veli. Kaikkiaan osakkaita Kahakka Breweryssä on kymmenkunta.

– Kun muutettiin tänne Kokkolaan vuonna 2014, alettiin etsiä panimo-ravintolatilaa. Esimerkiksi Kalahalli kiinnosti. Ei kuitenkaan oltu vielä siinä vaiheessa, että tässä nyt ruvetaan tekemään, kuvailee Nicke.

Aika kului ja asia ei vain väistynyt mielestä.

– Vuoden 2017 alussa ajateltiin, että jos kerran meinataan tehdä, nyt ruvetaan tekemään. Päädyttiin ratkaisuun, että tehdään tuotanto-panimo, kertoo Nicke Kavilo.

Tilat selkenivät kevään aikana, samoin rahoituskuviot syksyllä.

– Ruvettiin tilaamaan laitteistoa ja saatiin panimo starttikuntoon maaliskuun lopussa. Kesäkuussa homma käynnistyi toden teolla ja saatiin syksyn Kahakka-festareille omat hyvät oluet ulos, kertaa Nicke vaiheita.

Kahakka Breweryssä on mukana värikäs joukko pienpanimotoiminnan ystäviä.

– Wärtsilästä on yksi controlleri, samoin yksi insinööri, on yksi pappikin. Aikamoinen kirjo väkeä, joista suurimmalla osalla on kokkolalaiset juuret, kertoo Kavilo.

Tavallisena arkipäivänä tiloissa on aikamoinen vilske. Kansainvälinen tuulahdus iskee jo ovella vastaan, sillä työkielenä on englanti. Ensimmäisenä vastassa on panimon pieni kauppa, jonka tiskiltä voi ostaa erilaisia Kahakka-tuotteita.

– Kyllä, tämä on kaikille avoin! Ja täältä voi ostaa myös niitä vahvempia oluita, joita ei päivittäistavarakaupasta saa, vinkkaa Kavilo.

Panimon valikoimassa on tällä haavaa kahdeksan eri tuotemerkkiä. Lippulaivana toimii Kahakka Pale Ale, sitten on Neri Pilsiä, Kahakka Sunttia, Hellesiä ja Barkassia. Kohta tulee myös Kokko Lager ja Kapakka Strong Lager, myynnistä löytyy myös erikoisuus Sumppi Coffee Ale. Kokkolalaisesta mausta ja huumorintajusta kertoo jotakin kaikkein myydyin olut.

– Sehän on Suntti, paljastaa Kavilo.

Yrityksellä on noin 80 asiakasta ja 30-40 myyntipaikkaa Kokkolassa ja lähialueilla. Panimo haluaa olla nimenomaan paikallinen pienpanimo, joka tuottaa olutta lähialueille.

– Meillä on nyt kaksi ihmistä töissä, jotka tekevät tuotantoa, joten odotamme kovaa myyntiä ja janoista kansaa tänä ensimmäisenä kesänä, sanoo Kavilo.

Hän itse työskentelee käytännön asioiden isäksi reseptiikan parissa. Se on vaativaa työtä, sillä jo oluen paneminen on tarkkaa puuhaa.

– Jokaisen satsin jälkeen käydään läpi, miten meni ja mistä voidaan oppia. Reseptiikassa tuodaan esiin eri asioita ja eri makuja – makumaailmahan on hyvin laaja ja vaihteleva. Idea on, että olutta tehdään yhdessä kokkolalaisten kanssa ja palautetta otetaan mielellään vastaan, sanoo Kavilo.

Vaikka panimon perustaminen ja pyörittäminen on vaatinut paljon työtä ja intohimoista asennetta, Kavilo ei kadu ratkaisuaan.

Ei siis kaduta, ainakaan vielä, hymyilee Kavilo.