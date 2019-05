Taidepallot valtasivat Länsipuiston – Halkokarin koulun oppilaat ottavat taideteoksillaan kantaa: "Tykkään uida meressä, joten toivon, että meret pysyisivät puhtaina"



Tämän teoksen nimi on ”Unelmien meri”. Halkokarin koulun oppilaat haluavat ottaa kantaa vesistöjen suojelun puolesta.

Länsipuistoon alkuviikosta rakennetut värikkäät pallot ovat saaneet ohikulkijoilta osakseen uteliaita katseita.

Asialla ovat Halkokarin 5A-luokan oppilaat. Suuriin metallipalloihin on tehty ajatuksia herättävää taidetta, kun teemaksi on otettu kestävä kehitys.

Oppilaat haluavat taideteoksillaan ottaa kantaa meren, luonnon ja eläinten sekä vähempiosaisten puolesta.

– Toivon, että ihmiset ymmärtäisivät taideteostamme katsoessa, että on olemassa ihmisiä, joilla ei ole varaa ostaa ruokaa, sanoo Iia Kalliokoski.

– Tykkään uida meressä, joten toivon, että meret pysyisivät puhtaina, sanoo Kiia Lehtinen.

– Luonto ei näytä kovin kauniilta, kun sitä roskataan, toteaa Nelli Lehvonen.

Opettajat Teija Vanhakangas ja Hanna Koski-Vähälä ovat huomanneet, että teemat ovat oppilaille tärkeitä.

– Tämä on ollut heille sydämen asia, sanoo Koski-Vähälä.

Materiaaleina ”taidepalloissa” on käytetty säänkestävää kierrätys- ja luonnonmateriaalia. Teokset ovat esillä Länsipuistossa kesän ajan.

– Osallisuus ja vaikuttaminen ovat keskeisiä tavoitteita opetuksessa ja tässä oppilaat pääsevät sitä tekemään, kiittelevät Vanhakangas ja Koski-Vähälä.

Taideteosten virallinen julkistamistilaisuus järjestetään puoli kymmeneltä 10. toukokuuta.

Palloja on kaikkiaan kahdeksan. Oppilaat ovat jakaantuneet ryhmiin ja tehneet suunnitelman projektilleen. Se on esitelty Powerpoint-esitysten ja pienoismallien muodossa kaupungin edustajille. Tilaajana on toiminut kaupungin vihersuunnittelu.

– Lapset ovat samalla oppineet työelämätaitoja, kun projektissa on täytynyt huomioida tilaaja, kertoo Vanhakangas.

Projektissa oppilaat ovat tarvinneet myös sinnikkyyttä, yhteistyötaitoja ja yritteliäisyyttä.

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu on toiminut taideprojektissa yhteistyökumppanina.

– Me olemme olleet mahdollistamassa toteutusta, esimerkiksi vinkanneet mistä materiaalista mikäkin idea on kannattanut toteuttaa, kertoo Riina Rauma.

Taideprojekti on osa hanketta, jossa kaupunkiin kehitetään kulttuuritoimijoiden kanssa taidepolkua ja osallistavan oppimisen -toimintamallia.

Tarkoituksena on lisätä yhteistyötä kaupungin kulttuuritoimijoiden ja peruskoulujen välillä.

Pilottivaiheessa toimijat suunnittelevat ja kokeilevat erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä. Pilottivaiheessa on mukana myös Mäntykankaan koulun 3. luokat.