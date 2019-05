Lukijan mielipide: Avoin kirje Soiten päättäjille



”Soite-kuntayhtymän tunnuslause on Ihminen keskiössä. Tuon tunnuslauseen ja perusperiaatteen ympärille tiivistyy koko keskipohjalainen sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän perusajatus.”

Tuo edellä oleva on suora lainaus Soiten sivuilta.

Viime syksynä tuli julkisuuteen tieto, että Soiten kustannukset ovat kohonneet ja asiaan puututaan tarvittaessa kovalla kädellä. Tämän hetken tietojen ja selvitysten mukaan kustannusten sopeuttamistarve on jossain 12-15, jopa 20 miljoonaa euroa vuositasolla. Mikä se lopullinen luku sitten onkin, puhutaan maakunnan kokoon nähden käsittämättömästä summasta. Kokkolan kaupunki otti kantaa kun sen maksuosuus ei riittänyt, ylitystä oli silloin tiedossa noin neljä miljoonaa euroa Kokkolan maksettavaksi. Ihmettelen mistä tuo sopeuttamistarve on tullut, kun vuosi sitten todisteltiin, että tilanne on erittäin hyvä. Ja mistä tuo reilu 10 miljoonaa euroa lisää sopeuttamistarvetta on yhtäkkiä tullut?

Syksy toi talven tullessaan ja uhkakuvat maakunnan kuntien palveluiden taivaalle. Jo viime syksynä tappolistalla oli Lepolan tehostettu palveluasuminen, samoin Tunkkarin ja Kannuksen vuodeosastot. Silloin asiassa otettiin aikalisä.

Maanantain 6.5 Soiten hallitus päätyi äänestyksen jälkeen laittamaan Lepolan ikkunoihin laudat ristiin. Lestijärven kotipirtti koki päätöksenteossa oman kohtalonsa. Tehostetun palveluasumisen yksikkö siirtyy historiaan. Senioriasunnot on päivän sana ja ilmeisesti armahtaa huonokuntoiset ikäihmiset, jotka kokevat ihmeparantumisen. Samassa yhteydessä Lestijärven terveyskeskuksen palveluntarjonta laskee, liekö ihmiset terveempiä jatkossa? Tunkkarin ja Kannuksen vuodeosastot sitävastoin säilyttävät vuodeosastopaikkansa, koska heidän edustajansa osasivat olla näiden äänestysten osalta omiensa puolta.

Haluaisin tietää Soiten päättäjiltä, mihin laitetaan jatkossa ne huonokuntoiset vanhukset lakkautettavista ja suljettavista yksiköistä, jotka eivät pysty huolehtimaan itsestään syystä tai toisesta?

Paljon puhuttu kotihoito vaatii työntekijöitä ja heillekin täytyy maksaa. Millä rahalla kustannukset jatkossa katetaan?

Kuinka huolehditaan maakunnan laidalla ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta, kun terveyskeskuspalvelut ajetaan alas?

Maakunta on meidän yhteinen. Jokilatvoilta maakuntakeskukseen ihmiset tarvitsevat palveluita ja ovat täysin samanarvoisia ihmisarvoltaan. Nyt Soite on tullut pisteeseen, jossa sen perusperiaate on laitettu romukoppaan. Onko se sitä lopullisesti, jää nähtäväksi.

Kauko Niemi

maakunnasta,

sen palveluista ja vanhuksista huolta kantava